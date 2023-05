Pahor na podelitvi: 'Bivši predsednik pogreša dobre stare čase'

V nedeljo, ko je naš kolesarski as Primož Roglič prikolesaril pred rimski Kolosej in postal tudi uradno zmagovalec 106. dirke po Italiji, ga je v središču italijanske prestolnice pričakala množica ljubiteljev kolesarstva. Seveda tam ni bilo toliko slovenskih navijačev, kolikor jih je Roglo spodbujalo na njegovem neverjetnem vzponu na Svete Višarje, kjer je po sijajni predstavi oblekel rožnato majico vodilnega, ga je pa v ciljni areni pričakal ogromen pokal, ki mu ga je izročil italijanski predsednik Sergio Mattarella .

Medtem ko med podeljevalci odličij ni bilo slovenske predsednice Nataše Pirc Musar, saj vabila na podelitev s strani organizatorjev ni prejela, pa se je ob boku Mattarelle smukal bivši predsednik države Borut Pahor. Ta je pozneje na svojih družbenih omrežjih objavil tudi fotografijo objema z Rogličem in pod njo zapisal: "Neverjeten objem, neverjeten občutek.

Bivši predsednik Pahor je goreč športni navdušenec, v času svojega predsedovanja pa je pogosto navijal in spodbujal športnike na tekmah. Tudi podelitev se je rad udeleževal. A so mnogi ob objavi fotografije iz Rima zmajali z glavo, češ, da bi morala biti na njegovem mestu aktualna predsednica države in ne njen predhodnik, spet drugi pa so v tem videli politično sporočilo Italije Sloveniji, češ, da naša zahodna soseda ni naklonjena aktualni vladi. Pa je temu res tako?

Pirc Musarjeva uradnega povabila ni dobila

Vprašanje, ali je bila predsednica države povabljena na podelitev nagrad v Rim, smo naslovili v njen urad, od koder so nam sporočili, da vabila organizatorjev niso prejeli, so pa poudarili, da je bila predsednica republike med 19. in 22. majem na obisku v Italijanski republiki, kjer se je sestala s predsednikom Mattarello in drugimi najvišji predstavniki italijanske države ter opravila številna vsebinska dvostranska srečanja. Na vprašanje, kako komentirajo udeležbo Pahorja na podelitvi, pa so pomenljivo odgovorili: "Predsednica republike je zvesta navijačica vseh slovenskih športnic in športnikov ter se redno udeležuje različnih športnih prireditev. Pri tem pa se drži načela, da morajo biti na teh dogodkih v ospredju športnice in športniki. Včeraj je bil zgodovinski dan za Primoža Rogliča in slovenski šport, zato je prav, da je pozornost namenjena njemu. Kako postopati na takšnih dogodkih in primerno obeležiti posamezen športni uspeh, je seveda presoja vsakega posameznika."