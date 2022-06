Pahor na slovesnost ob obletnici gasilskega društva kar s helikopterjem

Predsednik republike Pahor je znan po tem, da se rad udeležuje različnih dogodkov po Sloveniji. V enem dnevu tako včasih obišče več krajev, ne ustavijo ga niti velike razdalje. Tako je bilo tudi minuli konec tedna, ko se je najprej mudil na Kočevskem, nato pa je od tam kar s helikopterjem poletel na slovesnost ob obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Cankova.

icon-expand Pahor na slovesnosti v Cankovi FOTO: Nebojša Tejić STA

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v soboto udeležil dveh prireditev na dveh različnih koncih Slovenije. Ob 11. uri je bil najprej slavnostni govornik na spominski slovesnosti v Kočevskem Rogu, ob 15. uri pa še slavnostni govornik na slovesnosti ob 23-letnici Občine Cankova in 130-letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Cankova. Med krajema je 250 kilometrov razdalje, vožnja od ene točke do druge pa v običajnih prometnih razmerah traja dobre tri ure. A ker ni želel manjkati na nobeni slovesnosti, se je od ene do druge lokacije peljal s helikopterjem Slovenske vojske (SV). V svojem nagovoru v Cankovi je izpostavil, da Slovenija ni le lepa, ampak tudi urejena, o čemer se je prepričal tudi med vožnjo do Prekmurja. Tokrat kar iz zraka.

icon-expand Pahor na slovesnosti v Občini Cankova FOTO: Nebojša Tejić STA

"Edini način, da se je predsednik lahko udeležil obeh slovesnosti, je bil helikopterski prevoz iz Kočevja do letališča v Murski Soboti, od koder se je z avtomobilom odpravil v Občino Cankova," so pojasnili v Uradu predsednika republike. Na helikopterju so ga spremljali tudi varnostnik, vodja kabineta Alja Brglez in svetovalka za odnose z javnostmi Špela Vovk. Kot so pojasnili, je helikopterski prevoz "za predsednika in vrhovnega poveljnika obrambnih sil opravila Slovenska vojska med cca 13.30 in cca 14.15". Celoten helikopterski polet (od letališča, kjer je stacioniran in nazaj) pa je trajal 125 minut. Kot so še poudarili v Pahorjevem uradu, ni nikakor šlo za zapravljanje denarja ali postavljanje, pač pa za nujo. Helikopter je namreč nato odletel nazaj na letališče in ni čakal na predsedniško ekipo. Ta se je po obisku v Cankovi v Ljubljano vrnila z avtomobilom.

icon-expand Helikopter AS 532 AL Cougar FOTO: Slovenska vojska

Letalski poznavalci ocenjujejo, da takšen helikopter, porabi približno 700 litrov goriva na uro letenja. Tega podatka nam v SV danes sicer niso mogli potrditi. So pa razkrili, da operativna ura letenja s helikopterjem Cougar AS532 (s katerim so prepeljali tudi predsednika) znaša 3950 evrov brez DDV.