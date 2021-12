Pahor na srečanju poudaril pomen v tujini delujočih slovenskih znanstvenikov

Te njihove lastnosti so po Pahorjevih besedah pomembne tudi v luči premikov družbenih silnic v mednarodni skupnosti, ki jih je treba še dobro prepoznati, jih dobro razumeti in nato kot suverena država uporabiti pri svojih stremljenjih.

Na 10. sprejemu za člane Društva v tujini izobraženih Slovencev (Vtis) je Pahor poudaril, da so ti v predsedniško palačo vedno prinesli optimizem, pogum, srčnost in tekmovalno miselnost. "Rad bi vam povedal, da vas potrebujemo, ne glede na to, ali ste tukaj, ali se boste vrnili, ali boste ostali po svetu. Potrebujemo vašo smelost, vaše razmišljanje izven okvirjev, vaše izkušnje," je poudaril predsednik.

Letos se je srečanja zaradi epidemioloških razmer udeležilo omejeno število slovenskih študentov, znanstvenikov, raziskovalcev in predavateljev iz tujine. Člani društva Vtis so se v pogovoru posvetili navdihujočim zgodbam o uspehih Slovencev v tujini. V pogovoru sta sodelovala soustanovitelj in direktor podjetja ReCatalyst, ki razvija učinkovitejše katalizatorje, Tomaž Bizjak ter ustanovitelj in direktor podjetja Better, ki je v svetu vodilno v zagotavljanju tehnoloških rešitev, ki ločujejo zdravstvene podatke od aplikacij, Tomaž Gornik.

Poleg njiju je sodelovala tudi Liljana Mikluš, ki se je po vrnitvi v Slovenijo zaposlila v podjetju Atlantic Group, kjer je zadolžena za razvoj blagovne znamke Donat. V pogovoru pa je sodeloval še Primož Rojac, ki je ustanovil spletno platformo IURALL, ki uporabnikom na enem mestu ponudi rešitev pravnega izziva.

Na srečanju so prvič javno predstavili tudi nagrado dr. Uroša Seljaka, ki jo razpisujeta Univerza v Ljubljani in Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje. Seljak je slovenski fizik, kozmolog in predavatelj astronomije na univerzi Kalifornija v Berkleyju v ZDA, so navedli v Pahorjevem uradu.

Maja letos mu je Gruberjeva fundacija pri ameriški univerzi Yale podelila Gruberjevo nagrado za leto 2021. Nagrado, vredno 500.000 ameriških dolarjev, je prejel za bistven prispevek k metodam, ki so ključne za raziskovanje nastanka vesolja. Razdelil si jo je s še dvema drugima znanstvenikoma. S svojim delom nagrade je ustanovil nagrado dr. Uroša Seljaka, ki je namenjena spodbujanju in podpiranju znanstvenih objav študentov na študijskih programih prve in druge stopnje v Sloveniji ter spodbujanju mentorskega dela študentov. Višina nagrade znaša 10.000 evrov.