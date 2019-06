Pahor na uradnem obisku v Avstriji

Borut Pahor in Alexander Van Der Bellen bosta po napovedih na današnjih pogovorih pregledala dvostransko sodelovanje ter govorila o evropskih in podnebnih temah. Na pobudo avstrijskega predsednika je 19 voditeljev evropskih držav in vlad, med njimi tudi predsednik Pahor, lani novembra podprlo poziv k ambicioznejšemu podnebnem ukrepanju.

Kot je slovenski predsednik na predvečer obiska poudaril v izjavi za TV Slovenija, so odnosi med Slovenijo in Avstrijo na več ravneh odlični in dodal, da to ne pomeni, da ni težav in problemov, vendar so vsi "rešljivi v pogojih človeškega in političnega zaupanja in sodelovanja".

Kot je še dejal, je za Slovenijo dobrososedstvo z vsemi štirimi sosednjimi državami zelo pomembno. Izrazil je veselje zaradi današnjega srečanja z avstrijskim predsednikom, s katerim imata po Pahorjevih besedah veliko sorodnih pogledov.

"Ta obisk vidim kot priložnost, da utrdimo medsebojno zaupanje ter prijateljstvo in dobrososedstvo med narodoma in državama," je še dejal slovenski predsednik.