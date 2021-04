Pahor bo za kandidata za ustavnega sodnika predlagal Janeza Kranjca

K možnosti kandidiranja je Janeza Kranjca povabil predsednik republike Borut Pahor in pri tem uporabil zakonsko določbo, da h kandidaturi lahko nagovori kandidata zunaj javnega poziva. Tako je ravnal tudi v primeru akademika Marijana Pavčnika in sedanjega predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza, so spomnili v uradu predsednika republike.