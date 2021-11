Pahor namerava redne parlamentarne volitve razpisati za 24. april

Pahor je danes po pogovorih z vodji poslanskih skupin DeSUS, italijanske in madžarske narodne skupnosti ter LMŠ, zaključil posvetovanja v državnem zboru, kjer se je v zadnjih dneh ločeno srečal z vodji vseh poslanskih skupin.

Tovrstna posvetovanja je tokrat opravil že drugič, v njegovem kabinetu pa pojasnjujejo, da se je na ta način želel zahvaliti vodjem poslanskih skupin za dosedanje sodelovanje pri oblikovanju predlogov kandidatur, ki jih predsednik republike predlaga v izvolitev državnemu zboru.

Zakon o volitvah v državni zbor

Splošne volitve v državni zbor so lahko redne ali predčasne. Redne volitve si sledijo na štiri leta, predčasne volitve pa se opravijo, če se državni zbor razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe.

Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile sicer predčasne, so bile 3. junija 2018.

Splošne volitve razpiše predsednik republike. V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja, ki mora biti nedelja ali drug dela prost dan.

Redne volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.