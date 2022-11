Pahor napovedal vrnitev v SD, Fajonova ga je povabila na pogovor

Podpredsednica vlade in predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon je ob robu srečanja s predstavniki slovenske manjšine v Italiji in Avstriji dejala, da razume nekatere burne odzive članstva ob napovedi Boruta Pahorja . Aktualnega predsednika, ki se mu bo konec leta iztekel drugi mandat na čelu države, je tako povabila na pogovor, na katerem želi ugotoviti, ali se želi Pahor tudi resnično vrniti v vrste SD ter v kakšni meri.

Predsednik strankinega podmladka Luka Goršek je v zapisu na Twitterju napovedi namenil ostre besede ter Pahorjevo predsednikovanje označil za "dva mandata popolne ignorance socialdemokratskih vrednot". Očital mu je tudi "dve leti podpiranja krhanja demokracije" in "imenovanje popolnoma nekompetentnega ustavnega sodnika ter večno tišino, ko se je SDS izživljala nad narodom". Kot je še ocenil, je našteto zrelo za nadzorni odbor stranke, ne pa aktivno vključenost.

Vendar pa je Pahor je s to izjavo med članstvom sprožil mešane odzive. V delu stranke tako poudarjajo pomen njegovih dolgoletnih političnih izkušenj, tudi na mednarodnem paketu, v drugem delu pa so se medtem odzvali bolj burno.

Pahor je namreč v intervjuju za spletni portal Siol konec preteklega tedna dejal, da se želi po koncu predsedniškega mandata pogovoriti z vodstvom stranke. "Morda bo kdo v stranki menil, da jim bom s tem, ko se bom znova aktiviral, povzročal težave. Tega ne želim. Če pa bodo menili, da je v redu, če bom član, čeprav se ne mislim zelo aktivirati in biti politični aktivist, potem pa tudi v redu," je dejal nekdanji šef SD, ki je stranko vodil 15 let.

Vodja poslancev Jani Prednik pa je medtem za več medijev dejal, da ima Pahor nedvomno tudi po zamrznitvi članstva zaradi opravljanja funkcije zelo velik potencial, da pripomore k skupnim ciljem stranke. Po njegovi oceni bi Pahorjeve dolgoletne izkušnje zagotovo ugodno vplivale na proces prenove stranke. Izrazil pa je tudi razumevanje do kritičnih glasov v stranki, saj da so pri nekaterih Pahorjevih odločitvah "opazili zaskrbljujoče pomanjkanje tistih vrednot, ki si jih delimo kot socialni demokrati".

Tudi Fajonova je dejala, da Pahorja ceni kot politika z mednarodnim ugledom in dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Ob tem pa je spomnila, da se tudi sama z aktualnim predsednikom države marsikdaj ni strinjala, kar da je večkrat tudi javno povedala. Vendar pa poudarja, da bo SD pod njenim vodstvom vedno stranka odprtih vrat, kar pomeni, da bodo dobrodošli vsi, s katerimi delijo socialnodemokratske vrednote. "To je nenazadnje tudi vprašanje za Pahorja, koliko vrednot skupaj še delimo in kakšne imamo skupne interese delovanja v naprej," je še dodala.

Tega, ali obstaja možnost, da bi Pahor zasedel kakšno vidnejšo funkcijo v stranki, Fajonova danes ni želela napovedovati. "Ko mi bo bolj jasno, kakšna je njegova ambicija, bo tudi meni lažje povedati," je dejala.