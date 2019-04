Pahor ne vidi razlogov za menjavo na vrhu vojske, o njej ne razmišlja niti Erjavec

Predsednik republike Borut Pahor je spomnil, da slovenska država sedaj namenja Slovenski vojski (SV) bistveno več finančnih sredstev. "Generalka Ermenčeva ima vse potrebne kvalifikacije in izkušnje, zato sem tudi ob njenem imenovanju, potem ko sem dvakrat izrazil pomisleke glede sprememb v vrhu generalštaba, izrekel podporo njenemu imenovanju in hkrati tudi v izjavi posebej podčrtal, da pričakujem, da bo sedaj slovenska politika enotno podprla njeno delo in delo Generalštaba SV, zato da bomo vsi skupaj, kajti samo eden tega ne more doseči, SV usposobili in pripravili za izzive v 21. stoletju," je povedal Pahor ob robu današnjega posveta z mladimi.

Po neuradnih informacijah naj bi generalmajorka Alenka Ermenc izgubljala podporo vladajoče koalicije . Do nesoglasij prišlo tudi med njo in ministrom za obrambo Karlom Erjavcem . Ermenčeva pa naj bi imela tudi zdravstvene težave.

Spomnil je, da mu bosta v petek minister za obrambo Erjavec in načelnica generalštaba Ermenčeva predala poročilo o stanju pripravljenosti SV. Poročilo bodo po koncu pogovora tudi predstavili javnosti in odgovarjali na vprašanja.

Izpostavil je, da si želi, "da bi SV izkoristila to priložnost, ki jo ima po dolgih letih, namreč da slovenski proračun vendarle namenja bistveno več finančnih sredstev kot doslej za njen razvoj".

"In zato sem pri imenovanje generalke Ermenčeve izrazil prepričanje, da lahko ona skupaj z vsemi vodilnimi v SV zagotovi, da v tem času povečanja sredstev za obrambo posodobi SV in jo pripravi za izzive doma in zunaj, ki jih pričakujemo," je pojasnil.

Tudi minister Erjavec o zamenjavi ne razmišlja."Pričakujem pa polno zavzemanje pri izvajanju potrebnih nalog, saj SV potrebuje polno dinamiko, če želimo doseči premike," je pojasnil Erjavec. Zdravstvenega stanja Ermenčeve pa ne komentira.

Mediji so možno menjavo Ermenčeve povezovali tudi s pričakovano vnovično slabo oceno slovenske vojske v poročilu o stanju pripravljenosti. Erjavec je sicer že novembra dejal, da bo z nakupi nove opreme SV lažje spremenila oceno pripravljenosti iz negativne v pozitivno. A to se v letošnjem letu še ne bo zgodilo. "Že zaradi metodologije presojanja ni mogoče drugače, saj sta med nujnimi pogoji številčnost kadra in oprema. Enote tudi prihodnje leto ne bodo kadrovsko popolnjene. Tudi bolje opremljene ne bodo čez noč," je tedaj dejal Erjavec. "Moj cilj je, da bi vojska pozitivno oceno dosegla v letu 2020," je takrat dodal minister.