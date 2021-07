Pahor: Glasoval nisem ne za vlado ne proti njej

"Te odločitve nismo sprejeli takoj. Želim povedati, da smo še pred odločanjem pozvali DZ, naj upošteva nekatera priporočila javnosti, predvsem pa, naj naredi razpravo o tej pomembni temi vključujočo. Zdi se mi, da je dejstvo, da je bila ta razprava premalo vključujoča in prekratka za tako pomembno in občutljivo vprašanje, kot je voda, odločilno tudi za to, kako sem se na koncu odločil, da bom glasoval ," je dejal Borut Pahor.

Poleg tega se je pri soočenju v predsedniški palači, na katero so povabili predstavnike strokovne javnosti – tako tiste, ki so za uveljavitev novele zakona, kot tiste, ki so proti – po Pahorjevih besedah pokazal osnovni problem.

"In ta je, da določbe take, kot so, preprosto dopuščajo prevelike razlike v razlagi. In s tem tudi zmanjšujejo zaupanje v namere zakona. In to je potem pri meni dokončno pretehtalo, da sem tokrat glasoval proti zakonu," je pojasnil Pahor, ki pa je dodal, da so v zakonu tudi rešitve, ki so zelo dobre.