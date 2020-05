Pahor o Janševi vojni z mediji: To jemlje čas, ki je dragocen

V rubriki Fokus v oddaji 24UR je voditeljica Maja Sodja gostila predsednika republike Boruta Pahorja , ki je najprej spregovoril o oskrbi starejših, kar je označil za enega od problemov v državi, ki je "zelo urgenten" . V juniju bodo v predsedniški palači znova stekli posveti in med prvimi bo prav posvet o dolgotrajni oskrbi starejših: "To smo nameravali storiti že pred epidemijo, to bomo opravili takoj na začetku po epidemiji." Izpostavil je, da je med epidemijo devetkrat obiskal domove za starejše in po njegovih besedah jim s tem ni želel dati samo pozornosti, pač pa da je to videl kot "priložnost, da so direktorji zavodov povedali, na kakšne probleme vse naletijo v času epidemije" .

Pahor je ocenil, da se je vlada zaenkrat sicer dobro odrezala v boju s prihajajočo recesijo. "Mislim pa, da bi lahko bil velik problem, če bi prihajalo do nadaljnjega razhajanja političnih duhov," je opozoril. Pozval je k sodelovanju med opozicijo in vlado, kar vidi kot ključen dejavnik pri tem, kako bo Slovenija izšla iz krize. "Slovenija ima veliko priložnost, da se izvleče iz te krize bolje razvita, kot je v to krizo zaradi koronavirusa prišla. Ima pa tudi veliko nevarnost, da se zaradi političnih delitev, zaradi kreganja, ki ni konstruktivno, duhovi tako razidejo, da praktično ukrepanje sploh ne bo mogoče."

Čeprav Pahor ves čas poziva k enotnosti in sodelovanju, trenutna politična slika kaže nekaj povsem drugega. Koalicijo bremenijo afere z zaščitno opremo, opozicija ne ponuja prave alternative. Predsednik vlade Janez Janša pa ima ob vsem tem čas, da se gre vojno z mediji, da napada in žali novinarje, se vtika v vse mogoče, celo v reklamo enega od trgovskih podjetij. Pahor je o tem dejal: "Zdaj smo v času, ko potrebuje slovenska politika osredotočenje na recesijo, v katero gre zaradi pandemije. To pomeni, da je vse druge cilje potrebno odriniti na stran. Sestavni del tega je tudi retorika. Pozivam vse vodilne ljudi, da se vzdržijo slehernih izjav ali dejanj, ki bi jih kdo razumel za sovražne ali nestrpne. Zdaj je čas za to, da eden drugega razumemo, spoštujemo, se poslušamo." Dodal je, da takšne stvari jemljejo čas, ki pa je dragocen: "Ne govorim, da se je potrebno vzdržati kritike, tudi protesti so lahko, vendar moramo – zlasti politika – vedeti, kakšna je naša glavna naloga, druge stvari pa pustiti pri miru."

Na vprašanje, zakaj ne obsodi takšnih ravnanj, je Pahor odgovoril, da je že ob predajanju mandata premierju Janši dejal, da pričakuje, da "bomo spoštovali demokratične standarde, vključno s svobodo medijev". A po njegovem mnenju si ta trenutek ne moremo privoščiti, da bi ostali brez vlade. Meni, da nikomur ni lahko, vendar "smo obsojeni eden na drugega". "Upam, da bo ta vlada skupaj v sodelovanju z opozicijo šla skozi to krizo, da ne bomo priča padcu vlade ali predčasnim volitvam," je dejal. Po Pahorjevih besedah je rahljanje zaupanja v politiki slab znak: "Prvi signal, ki ga lahko voditelj da od sebe, je, da s spoštljivo besedo nagovori k enotnosti in sodelovanju."

O delovanju štajerske varde: To bi morali zakonsko urediti

O štajerski vardi, ki je prejšnjo nedeljo vkorakala na policijsko postajo v Slovensko Bistrico, je predsednik Pahorjeve nekdanje stranke SD Dejan Židan dejal, da bi lahko neodzivnost politike na ta primer razumeli kot tiho podporo vardi. Pahor je na to odgovoril, da je ključni problem, ker ni pravne podlage, da se pripadnikom varde prepove takšna ravnanja. "Že ko je prvič prišlo do posnetkov varde na vadbišču, sem se oglasil in to obsodil, tako da mi tega ne morete očitati," je dejal Pahor in dodal, da je Slovenija varna država, ki ne potrebuje vaških straž ali vard. "Zato je potrebno to zakonsko urediti," je izpostavil.

Pahor velja za velikega zagovornik Evropske unije, premier Janša se, kot vemo, nagiba v drugo smer, njegovi napadi pred twitterja so zelo v stilu madžarskega voditeljaViktorja Orbana in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. A Pahor pravi, da tega ne vidi tako. "Slovenija ima svojo strategijo zunanje politike, ki jo je sprejel državni zbor," je dejal in izpostavil, da "Slovenija sodi v srce Evropske unije". Poudaril pa je, da mu je bil že v prejšnji recesiji "pomemben francoski-nemški vlak", ki pa da je zdaj nekoliko manj aktiven, kot je bil takrat. "A Slovenija mora biti v tej navezi," je dejal in dodal, da "ob tem, ko krepimo svoj proevropski značaj, moramo skrbeti za utrditev vseh atributov državnosti". Ostati moramo pravna in socialna država, je poudaril. "Skozi to krizo se lahko povlečemo kot zmagovalci," je prepričan Pahor.