Pahor o Purgarju, ki je Hitlerja označil za heroja: To je nesprejemljivo

Na Purgarjevo izjavo se je danes odzval tudi predsednik republike Borut Pahor in jo označil za nesprejemljivo. "Ne gre za vprašanje svobode govora, ampak za spodbujanje sovraštva in poveličevanje totalitarizma. Sleherno tako izjavo moramo obsoditi, prav tako pa morajo biti ob njej pristojne državne ustanove pozorne ter presoditi ustreznost statusa, dodeljenega organizaciji, ki jo izreče," meni Pahor.

Matjaž Nemec iz Pahorjeve nekdanje stranke SD pa je medtem sporočil, da je v zvezi z izjavo sklicana seja Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS). "Zaslišan bo Janez Janša," je povedal Nemec.

Spomnimo

Urban Purgar, sicer tudi odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije in pripadnik t. i. rumenih jopičev, je 1. avgusta na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Hitler je #heroj," kar je sprožilo burne odzive in obsodbe.

Purgarjeva objava je ostre odzive in obsodbo poveličevanja totalitarnih režimov sprožila tudi v političnih strankah. V opoziciji so v torek poudarili, da pričakujejo odziv vlade in ukrepanje pristojnih organov pregona. Poslanec SD Marko Koprivc je predlagal, da vlada in ministrstvo za kulturo Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot razveljavita status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.