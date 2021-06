Pahor ob 30. obletnici samostojnosti na kosilu gostil slovenske škofe

Po svečanem kosilu sta Borut Pahor in ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zorepodala skupno izjavo. Ocenila sta, da je po tridesetih letih prav in mogoče oceniti pot, ki jo je prehodila Slovenija v tem času, ter "skupaj premisliti o naših uspehih, dosežkih in nadaljnjih stremljenjih".

Kot sta dejala, zlasti v težkih časih kriz razmišljamo tudi o povsem temeljnih zadevah življenja in bivanja in ugotavljamo, kako pomembne so osnovne vrednosti človečnosti, solidarnosti in sožitja.

Strinjala sta se, da moramo delovati skupaj kot pred tridesetimi leti na samem začetku, ko je imela Komisija za pravičnost in mir pomembno vlogo pri demokratizaciji in zavzemanju za človekove pravice. Ob tem sta se spomnila na podporo papeža Janeza Pavla II. ter pomembne vloge Vatikana, ki je med prvimi priznal Slovenijo.

Izrazila sta željo, da bi sedanji papež Frančišek v kratkem obiskal Slovenijo. Ocenila sta, da je država v zadnjem desetletju storila veliko za spravo in preseganje narodnega razkola. Pahor se je Zoretu in Cerkvi zahvalil za sodelovanje in podporo pri izvedbi pietetnega prenosa posmrtnih ostankov žrtev iz Hude jame in njihovega pokopa v Spominskem parku Dobrava ter nato pri otvoritvi Spomenika žrtvam vseh vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani, ki je zdaj osrednje državno spominsko obeležje žrtvam vojn in povojnih dogodkov.

Po mnenju Zoreta je dobro, da spomenik žrtvam vseh vojn začnemo dojemati kot spomenik sprave. Nedavno je, kot pravi, prebral zelo lepo razlago spomenika, da gre za dva stebra še vsak k sebi, ampak to je začetek slavoloka sprave. V prihodnosti, na neki višini, bosta postala en slavolok, ki raste iz iste zemlje, preteklosti in skupne zgodovine, a proti prihodnosti, kjer bo sprava živela med našim narodom.

Za konec sta ocenila, da se je med obema institucijama oblikovalo dobro sodelovanje, za katerega želita, da bi se nadaljevalo tudi v prihodnje.