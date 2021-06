Pahor ob dnevu državnosti nagovoril slovenske vojake na misijah v tujini

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je preko videokonference nagovoril pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo na mednarodnih operacijah in misijah. Voščil jim je ob dnevu državnosti in se jim zahvalil, ker prispevajo k ugledu Slovenije v mednarodni skupnosti.

Na videokonferenci, na kateri sta bila navzoča še obrambni minister Matej Tonin in namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, brigadir Roman Urbanč, so predsedniku Pahorju poročali poveljniki kontingentov Slovenske vojske s Kosova, iz Bosne in Hercegovine, Iraka, Latvije in Malija.

icon-expand Pahor je ob dnevu državnosti nagovoril slovenske vojake na misijah v tujini. FOTO: Tamino Petelinšek-STA

Predsednik republike se je zahvalil slovenskim vojakom na misijah, ki delujejo v prid miru v mednarodni skupnosti. Pozval jih je, naj slovesno praznujejo ta dan kot ponosni dediči teritorialne obrambe. Dodal je, da je še posebej vesel, ker so bile letos ob predanosti ministra in vlade ter razumevanju državnega zbora sprejete pomembne odločitve, ki bodo omogočile, da bodo pripadnice in pripadniki vojske svoje delo opravljali primerno opremljeni, ne le na misijah, ampak tudi med pripravami nanje in tudi ob drugih nalogah. Dodal je še, da nismo le enakovredna članica mednarodne skupnosti, ampak tudi država, ki nima nikjer sovražnikov in si je v tridesetih letih svojega obstoja s politiko mirnega reševanja sporov pridobila prijatelje po vsem svetu. K našemu ugledu v svetu pomembno prispevajo tudi pripadnice in pripadniki na misijah, je ocenil predsednik Pahor.

Na koncu jim je zaželel, da bi se ob koncu misije vsi varno in brez žrtev vrnili domov.

Tudi zunanji minister Tonin se je ob 30-letnici domovine poveljnikom in vojakom zahvalil za služenje domovini in izrazil podporo pripadnikom Slovenske vojske. Njegova dolžnost je skupaj z ministrstvom za obrambo zagotoviti modernizacijo vojske, finančne vire in nov kader, je dejal. Ob tem pa je še dodal, da ga je prijetno presenetilo trenutno navdušenje mladih nad služenjem vojaškega roka. Poveljniki so poudarili, da v njihovih krajih trenutno ni večje ogroženosti, le v Maliju je srednja do velika. Uspešno opravljajo svoje poslanstvo z usposabljanjem varnostnih sil in pričakujejo, da bodo srečno opravili vse svoje misije, so povedali predsedniku. Glede na trenutne razmere so poročali tudi o uspešnem soočanju z izzivi, ki jih prinaša pandemija covida-19. Preventivnim ukrepom so se primerno prilagodili, dodali pa so še, da je tudi precepljenost vojakov zelo visoka, saj je že presegla 70 odstotkov. Dan državnosti bodo večinoma proslavili s slovesnim postrojem, nekateri bodo v slovesnost vključili tudi povišanja vojaških činov, spet drugi pa bodo dan obeležili, ko se vrnejo z delovnih obiskov.