Pahor ob dvigu zastave na najvišjem drogu v Sloveniji: To postaja del iskrenega običaja

Ocenil je, da se sramežljiv in zadržan odnos Slovencev do izražanja pripadnosti skupnosti s simboli spreminja. "30 let imamo svojo državo, svoje simbole, in smo jih ponotranjili," je dejal predsednik in dodal, da Slovenci to zadržanost počasi opuščamo, kar se izraža s ponosnim vihranjem zastav na športnih prireditvah, ko tako pokažemo svoja narodna in državljanska čustva.



Predsednik republike je ocenil, da je po Sloveniji postavljenih vse več slovenskih zastav, kar ocenjuje kot iskren običaj, ko se ljudje za to odločijo sami in ne po navodilu. Kako radi sprejmejo zastavo, je opazil, ko je pred leti kot eno prvih protokolarnih daril predsednika republike uvedel svileno in ročno narejeno slovensko zastavo, je dodal.



"S takimi ravnanji bomo drug drugemu dali vedeti, da izkazujemo spoštovanje in veselje do naših uspehov," je govor zaključil predsednik republike.



Ob današnjem dnevu Garde Slovenske vojske je predsednik republike podal izjavo za medije. Dejal je, da se kot predsednik republike in vrhovni poveljnik v rokah sijajnih profesionalcev vedno počuti varno. Ob začetku svojega prvega mandata je odločil, naj se ob vseh državnih praznikih pred Predsedniško palačo postavi častna straža, in opaža, da ljudem fotografiranje s pripadnikoma Garde Slovenske vojske pred Predsedniško palačo veliko pomeni in to štejejo kot znak državnosti.