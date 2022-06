Pahor odlikoval Toplaka in Battellija ter čestital državljanom

Ob tej priložnosti je k besedi povabil predsednika prve demokratično izvoljene slovenske vlade Alojza Peterleta , ki je bil med gosti na slovesnosti ob vročitvi odlikovanj. Peterle se mu je zahvalil za pozornost, ki jo je namenil vsem, ki so dali ključne prispevke k slovenski osamosvojitvi in jo soustvarjali. "Vesel sem, da sva skupaj, v različnih vlogah, doživela ta nasmeh zgodovine, " je dejal.

V nagovoru državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem doma in po svetu je Pahor čestital ob državnem prazniku z najboljšimi željami za mir, varnost in blaginjo, so sporočili iz njegovega urada. Pred več kot 30 leti smo po njegovih besedah ustanovili državo, da bi imeli glede teh plemenitih ciljev več uspeha. S tem, ko smo vstopili v EU, smo si te možnosti še povečali, je dejal in poudaril pomen naših skupnih prizadevanj za lepo prihodnost, v kateri bodo naši otroci lahko izpolnili svoje sanje in bili uspešni.

Tudi podelitev državnih odlikovanj je bila ob dnevu državnosti. Ludvik Toplak je prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije ter njeni mednarodni in akademski uveljavitvi. Battelli pa je red za zasluge prejel za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske demokracije ter za zasluge pri povezovanju in ohranjanju italijanske skupnosti v Sloveniji, so zapisali v predsednikovem uradu.

Kot rektor mariborske univerze je s svojo vizijo in odločnostjo jasno začrtal razvoj univerze ter ji pridobil ugled doma in v tujini. S tujino je vzpostavil pomembne mednarodne vezi in ob tem tudi sam postal predsednik Podonavske rektorske konference, Rektorske konference Alpe-Jadran in član Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA), so zapisali v utemeljitvi.

V zadnjih desetletjih se je usmerjal v dejavnosti, ki so bile za nastajajočo državo pomembne, in dosegel uspehe, ki so vidni še danes.