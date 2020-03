Pahor: Odvisni smo drug od drugega, zato si moramo pomagati

"Zdaj moramo vsak zase in vsi skupaj pokazati v nas najboljše in najbolj plemenite vrline. Pogum, srčnost in solidarnost," je dejal predsednik Borut Pahor.

Predsednik republike Borut Pahor je ob razglasitvi epidemije koronavirusa državljane pozval, naj dosledno spoštujejo navodila in priporočila pristojnih oblasti in služb. Po njegovih besedah smo se znašli v položaju, ko smo še bolj odvisni drug od drugega, zato je treba ohraniti in okrepiti občutek za skupno in skupnost.

"Znašli smo se v položaju, ko smo zaradi pojava širitve korona virusa še bolj odvisni eden od drugega. Zato si moramo pomagati,"je v nagovoru državljanom dejal Pahor. Najbolj pa si bomo po njegovih besedah pomagali tako, da bomo dosledno spoštovali navodila in priporočila. Kot je dodal, vsi pristojni opravljajo zelo zahtevno delo po svojih najboljših močeh. "Naše posebno spoštovanje gre ljudem, ki zagotavljajo, da življenje v teh popolnoma posebnih in spremenjenih okoliščinah vseeno poteka kolikor toliko normalno," je dodal.

V nagovoru je večkrat izpostavil, da si moramo med seboj pomagati."Pomagali si bomo tako, da bomo skrbeli zase in za drugega. Pomagali si bomo nenazadnje tudi tako, da smo, kolikor je mogoče, človeško prijazni v vseh okoliščinah. Tovrstne krize preizkušajo človeški značaj. Zdaj moramo vsak zase in vsi skupaj pokazati v nas najboljše in najbolj plemenite vrline. Pogum, srčnost in solidarnost," je poudaril.

Spomnil je, da se od danes vsi napori delovanja države in družbe usmerijo v obvladovanje nastalih razmer, aktivirajo se vse sile zaščite in reševanja. Kot je dodal, nihče ne ve, koliko časa bomo mi in ves svet potrebovali za okrevanje. Tudi, ko bomo enkrat premagali neposredno nevarnost virusa, pa se bomo soočili z njegovimi posledicami, je opozoril.

S takšnim problemom, kot se je pojavil, nima izkušenj ne le Slovenija, pač pa ves svet. Zato bo po Pahorjevih besedah treba mnoge odzive premisliti povsem na novo. "To bo terjalo od nas vse naše znanje, izkušnje, odločnost, modrost, predvsem pa medsebojno spoštovanje in razumevanje," je še dodal. Za naše vsakodnevno ravnanje pa bosta po njegovih besedah zlasti pomembni mirnost in razsodnost.

"Odgovornost do sebe in občutek za skupnost sta zdaj odločilnega pomena. Kot vaš predsednik vas poznam dovolj, da iskreno pravim - težko bo, morda bo celo zelo težko, a skupaj bomo uspeli. Srečno, Slovenija. In sreča je na strani pogumnih," je Pahor zaključil nagovor.