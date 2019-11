Pahor: Padec Berlinskega zidu je najtesneje povezan z idejo evropskega povezovanja

"Moja teza je, da je bil stvaren padec Berlinskega zidu oziroma simbolen padec celotne železne zavese in padec avtoritarnih sistemov v Srednji in Vzhodni Evropi najtesneje povezan z močjo in vseprisotno idejo evropskega povezovanja in združevanja."

Ljudje v totalitarnih režimih so zahtevali spremembe, je nadaljeval:"Zelo je pomembno, kaj so si vzeli za vzor teh sprememb. To je bila v prvi vrsti demokracija, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in tržna ekonomija. Toda hoteli so biti tudi del evropske ideje, Združene Evrope. Hoteli so biti njen del v vrednostnem in v stvarnem smislu."

Zahteva po demokraciji in ustanovitvi lastne države tesno povezana z zahtevo po enakovrednem življenju z drugimi evropskimi narodi je bila po Pahorjevih besedah razvidna tudi v slovenskem primeru: "Spomladi leta 1989, na predvečer zatona starega režima in prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, so bila v enem od najbolj odmevnih političnih deklaracij tedanje protirežimske opozicije zapisana vsa tri stremljenja demokratičnih sprememb; demokracija, neodvisnost in samostojnost Slovenije ter njena vključitev v Združeno Evropo."