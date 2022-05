Pahor podelil pet državnih odlikovanj

"Kot predsednik republike, ki je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil, si upam glede sposobnosti in usposobljenosti Slovenske vojske in slovenske diplomacije reči, da Slovenija kot sestavni del zahodnega sveta razpolaga z dvema zanesljivima instrumentoma svoje varnostne in zunanje politike. Okoliščine pa nas opozarjajo, da moramo obe še bolj krepiti in ju posodabljati," je v govoru poudaril Pahor.

Slovenija je 5. maja 1992 kot prva izmed držav naslednic nekdanje SFRJ vložila prošnjo za vstop v Združene narode. Resolucijo, na podlagi katere je uradno postala 176. članica Združenih narodov, je generalna skupščina sprejela 22. maja 1992. Z vstopom je Slovenija postala suverena in enakopravna članica mednarodne skupnosti ter tako uveljavila pravico slovenskega naroda do samoodločbe.Ob 30. obletnici mednarodnega priznanja Slovenije je Borut Pahor priredil posebno slovesnost.

Državno odlikovanje red za zasluge sta prejela Karl Bonutti za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu ugledu v ZDA in Keith Miles za prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in zasluge pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov med Slovenijo ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske.

Red za zasluge so prejeli še Karel Smolle za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu ugledu v Avstriji, Lojze Sočan za prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu uveljavljanju v evropskih institucijah v Bruslju ter Matjaž Šinkovec za vključujoče vodenje Komisije za mednarodne odnose Skupščine RS ter prispevek in prizadevanja pri oblikovanju soglasja o nastajajoči slovenski zunanji politiki.