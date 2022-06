V času, ko svet praznuje svetovni dan glasbe, so nagrade prejeli legendarni slovenski glasbeniki, ki so vsak po svoje oblikovali Slovenijo. Lado Leskovar, Miha Dovžan, Andrej Šifrer, Vlado Kreslin in Oto Pestner so interpreti in avtorji, ki so ustvarjali glasbo, s katero smo živeli in nam bo vedno lepšala dneve.