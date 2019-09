Pahor podpisal ukaz o postavitvi Šuca za veleposlanika na Hrvaškem

Iz Urada predsednika Boruta Pahorja so sporočili, da je predsednik 6. septembra podpisal ukaz o postavitvi Vojislava Šuca za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški.

Hrvaška je konec avgusta poslala agrema novemu slovenskemu veleposlaniku v Zagrebu. Vojislav Šuc, ki so ga na to mesto imenovali že pred štirimi meseci, je tako dobil zeleno luč. Neuradno so se sicer pojavljali namigi, da zavlačevanje države gostiteljice ni naključje, pač pa, da naj bi Hrvaška znova nagajala Sloveniji in namensko zavlačevala s podelitvijo agremaja. A so to na MZZ zanikali in zatrdili, da je agrema prišel v predvidenih časovnih rokih.

Vojislav Šuc je v Ministrstvu za zunanje zadeve zaposlen od leta 1991. Trenutno opravlja delo veleposlanika v Direktoratu za mulilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve. V preteklosti je bil med drugim izredni in pooblaščeni veleposlanik – vodja Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, predsednik Sveta za človekove pravice OZN, izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Slovenije v Kraljevini Švedski, Finski, Latviji in Estoniji, generalni konzul Republike Slovenije v New Yorku ter vodja Diplomatskega protokola in Sektorja za Severno in Latinsko Ameriko ter Karibe v Ministrstvu za zunanje zadeve.