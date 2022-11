Pahor pojasnil dogajanje ob odpoklicu veleposlanika Kajzerja

V uradu predsednika republike pa so danes pojasnili, da sta se Pahor in Golob "v izogib nesporazumom in zaradi nedvoumnosti postopka glede posvetovanja ministrice za zunanje zadeve in predsednika RS" odločila, da se o sklepu vlade o odpoklicu veleposlanika Kajzerja ponovno glasuje na seji vlade 28. septembra. Predsednik Republike Slovenije je ukaz o odpoklicu podpisal 29. septembra, so še tvitnili.

Kot so danes glede sklepa o odpoklicu veleposlanika sporočili z urada vlade za komuniciranje, je zunanja ministrica skladno z Zakonom o zunanjih zadevah izvedla vsa potrebna posvetovanja s predsednikom države. Ker po posvetovanjih vlada ni dobila nobenega sporočila, da se predsednik Pahor z odpoklicem veleposlanika Kajzerja ne strinja, je zato sprejela sklep o njegovem odpoklicu.

Ne glede na to je predsednik Pahor prosil za dodatne pogovore s premierjem Golobom in ponovno sprejetje sklepa o odpoklicu veleposlanika Kajzerja. "Oba sklepa sta identična in gre v tem smislu za isti sklep," so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.