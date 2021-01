Pahor položil venec k spominskemu obeležju na Osankarici

"Tudi letos smo s položitvijo venca na razmeram primeren način obeležili spomin na tragedijo leta 1942 v času druge svetovne vojne, ko je tukaj svoje domoljubno poslanstvo končal pohorski bataljon," je dejal predsednikBorut Pahor in dodal, da borkam in borcem vsa ta leta izrekamo hvaležnost, da so žrtvovali svoja življenje za svobodo.

"To današnje generacije cenimo in bomo vedno cenili upajoč, da bomo poslej vedno uživali mir s polnimi pljuči, da bodo te in naslednje generacije lahko v miru razvijale svoje talente," je poudaril v izjavi.

Danes se po njegovih besedah ob spomeniku ni zbralo veliko ljudi, kot jih je sicer zbranih vsako leto v začetku januarja. "Vendar sem prepričan, da bo to mogoče prihodnje leto," je povedal.

"V vsakem času so junaki in heroji, takrat so bili in se jim danes poklanjamo. A tudi ta čas je dal heroje in junake - tiste, ki se v prvih vrstah borijo za to, da bomo omejili širjenje virusa in bomo potem s precepljenostjo lahko zadihali svobodno življenje," je še dejal.

Po njegovem mnenju obstaja veliko upanje, da se bomo vrnili, v januarju in februarju sicer še z omejitvami, v tisto, kar smo prej imenovali normalno življenje. Imeli bomo možnosti, da z okrevanjem marsikaj, kar je bilo prej slabše, sedaj naredimo boljše. Okrevanje bo po njegovih besedah zahtevno delo, saj se bo treba posvetiti odpravi socialnih stisk in jih zmanjšati zato, da se bo okrepilo zaupanje v sistem socialne in pravne države.

Pohorski bataljon, ki je ob ustanovitvi septembra 1942 štel 90 borcev, je izvedel številne akcije. Konec decembra 1942 se je premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor. Prve dni leta 1943 so ga odkrile nemške sile, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli 2000 nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev bataljona.