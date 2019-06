Pahor položili venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo

Pred današnjo osrednjo proslavo od jutrišnjem dnevu državnosti in 28. obletnici osamosvojitve Slovenije, na kateri bo slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor , je slednji v predsedniški palači priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.

Ohranjati moramo spomin, da je Slovenija po razglasitvi samostojnosti doživela napad, ki ga je z enotnostjo odbila v vojni in ubranila neodvisnost in samostojnost, je dejal Pahor. Samostojnost je Sloveniji omogočala, da je dobila mednarodno priznanje in nadaljevala pot v mednarodno skupnost kot suverena država, je spomnil Pahor na sprejemu, ki se ga je udeležil tudi predsednik vlade Marjan Šarec , prav tako pa sta bila navzoča minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za obrambo Karl Erjavec .

Pred proslavo se bo na predpraznični večer na slavnostni seji sestal državni zbor. V veliki parlamentarni dvorani bo zbrane nagovoril podpredsednik zbora Branko Simonovič. Na državni proslavi bo slavnostnemu govoru predsednika republike Pahorja sledil umetniški program z naslovom Sapere Aude - Drznimo si vedeti, ki ga je skupaj s sodelavci pripravil režiser in scenograf Matej Filipčič. V središču letošnjega programa bo vprašanje statusa in pomena znanosti ter njene vloge v sodobni slovenski družbi.

"Nikoli ne sme izginiti iz našega kolektivnega zgodovinskega spomina, da smo morali boj za svojo svobodo plačati z žrtvami tudi poleti 1991, ko so bile žrtve in ranjeni tako med civilisti kot med vojaškimi oz. policijskimi vrstami," je opozoril Pahor. Ugotavlja, da so danes otroci ponosni na svojo domovino, a da o njenem nastanku vedo manj, kot bi si želeli.

Vse Slovenke in Slovence je prosil, da se ob dnevu državnosti s ponosom spomnijo na čas pred 28 leti in pomislijo na to, da so bile za obrambo neodvisnosti potrebne tudi žrtve. "Zdaj smo dolžni storiti vse, da s svojimi ravnanji in spominom na to pazimo, da naši otroci tega ne bodo nikoli izgubili izpred oči," je pozval.

Rudolf Lah iz Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih '91 je dejal, da je bil čas, ko smo dobili svojo državo, čas veselja. A hkrati je bil za tiste, ki so izgubili svojce ali svoje zdravje, tudi čas žalosti, je opozoril. "Vsi tisti, ki smo pred 28 leti aktivno sodelovali v osamosvojitvenih dogodkih, smo del temeljev Slovenije," je dodal. "Čas je, da Slovenija prizna naše žrtve in aktivno začne reševati težave, na katere opozarjamo ob vsakokratnih sprejemih," je pozval.