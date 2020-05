Pahor pomilostil obsojenca Srečka Skoka

Predsednik Borut Pahor se je za pomilostitev Srečka Skoka odločil na podlagi nedvoumnih pozitivnih mnenj Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani ter na predlog ministrice za pravosodje. Pomilostitev obsojenega je podprla tudi predsednikova Komisija za pomilostitve. Nobena od pristojnih institucij, ki v postopku podajo mnenja predsedniku republike, torej ni imela odklonilnega stališča glede pomilostitve konkretnega obsojenca, so sporočili iz predsednikovega urada.

"Vsa omenjena mnenja prepričljivo utemeljujejo predsednikovo odločitev, saj se je po izrečeni sodbi pojavilo več novih okoliščin, ki v času odločanja sodišča o preklicu pogojne obsodbe, niso obstajale. Nove okoliščine so namreč že narekovale večkratno prekinitev obsojenčevega prestajanja kazni zapora, nanje obsojeni ni imel vpliva, so pa takšne narave, da bodo trajno vplivale na njegovo življenje in na njegovo zmožnost prestajanja kazni zapora. Obsojenec tudi nima čakajočih kazni in nima odprtih kazenskih postopkov," so pojasnili.

Pri tehtanju teže in narave kaznivega dejanja na eni strani in ocene vseh novih okoliščin, ki so se pojavile po izreku sodbe na drugi strani, je predsednik presodil, da nove okoliščine pretehtajo v prid njegovi odločitvi o pomilostitvi.

Ukaz je danes objavljen v Uradnem listu RS.