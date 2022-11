Pahor postavil nova veleposlanika na Norveškem ter v Kuvajtu in Katarju

V uradnem listu so objavljeni ukazi predsednika republike Boruta Pahorja o imenovanju Mihaela Zupančiča za novega veleposlanika na Norveškem in Natalie Al Mansour za veleposlanico v Katarju in Kuvajtu.

icon-expand Borut Pahor FOTO: Luka Kotnik Mihaela Zupančič, nekdanji vodja kabineta bivšega zunanjega ministra Anžeta Logarja, Norveško diplomatsko pokriva iz Danske. V Koebenhavnu je zamenjal Edvina Skrta, ki je veleposlaniški položaj v danski prestolnici zapustil s 6. avgustom. Natalia Al Mansour pa je nova izredna in pooblaščena veleposlanica Slovenije v Kuvajtu in Katarju, njen sedež pa je v Abu Dabiju. Prevzela je položaj Ota Pungartnika, ki je 30. junija zaključil mandat veleposlanika v Združenih arabskih emiratih. Pred tem je bila od leta 2020 vodja sektorja za Afriko in Bližnji vzhod na zunanjem ministrstvu.