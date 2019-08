Pahor poudaril pomen združitve Prekmurja z matičnim narodom

Borut Pahor je v svojem nagovoru zbranim izrazil občudovanje do prekmurskih Slovencev, ki so pred 100 leti v zelo zapletenih domačih in mednarodnih okoliščinah narodnostno dozoreli, da so se ob svojih voditeljih - Matiju Slaviču , Jožefu Kleklu in Ivanu Jeriču - znali odločiti za Slovenijo in za združitev s slovenskim narodom. To je v naši zgodovini predstavljalo izjemno prelomnico, ki je pozneje omogočila, da smo Slovenci leta 1991 ne samo živeli v isti državi, ampak tudi v samostojni državi, je dejal Pahor.

Dogodek v predsedniški palači je s kulturnim programom popestrila otroška folklorna skupina iz Beltincev, ki je predstavila nekaj najzaslužnejših posameznikov za to, da so Prekmurci danes ponosni Slovenci.

Po njegovih navedbah so se omenjeni katoliški duhovniki zavedali, da gre na mirovni konferenci v Parizu za vse ali nič. Želeli so izkazati voljo ljudstva, ne le voljo intelektualcev in duhovniške elite, da živijo skupaj z drugimi Slovenci, in to jim je uspelo.

Vrhunec slovesnosti ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

"Naša naloga je, da državo razvijamo in omogočimo našim otrokom in njihovim otrokom, da uživajo mir, varnost in blaginjo, tudi v evropskem prostoru, kjer bo za vse dovolj prostora, ne glede na različna razmišljanja," je še sporočil predsednik republike.

Ta konec tedna je sicer vrhunec slovesnosti ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V petek je v Beltincih potekala občinska slovesnost, danes pa bosta sveta maša in državna proslava. Pahor je danes spomnil, da se je udeležil občinske proslave, nagovor pa bo imel tudi ob koncu današnje maše.

