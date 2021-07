Pahor pozval k čimprejšnji dejanski vrnitvi Narodnega doma slovenski manjšini

Župan Dipiazza je ob tem zagotovil, da je samo še nekaj formalnih preprek, ki si jih bodo iskreno prizadevali kar najhitreje odpraviti, so sporočili iz urada predsednika republike.

Predsednik republike je ob vročitvi izpostavil, da je odlikovanje izraz iskrenega in dobrega sodelovanja. "To razumem kot vaš znak, da moramo nadaljevati po poti sožitja, sodelovanja in prijateljstva, kar zavaruje mir, varnost in blaginjo nas in naših otrok," je še dejal slovenski predsednik. Priznanje mesta Trst je prejel za svoja večletna prizadevanja za krepitev odnosov med obema narodoma, kot izraz slovensko-italijanskega prijateljstva ter ob 30-letnici samostojnosti Slovenije.