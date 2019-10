Pahor: Prav je, da se o zamisli uvedbe praznika športa polemizira

"Državni prazniki niso kar tako. So nekaj posebnega, takrat praznujemo svete stvari in bilo bi škoda, če ne bi vsaj v veliki večini vsi tega iskreno praznovali. Zato je prav, da se o tej zamisli tudi polemizira. Pomisleki so legitimni, tudi jaz jih imam, a če se bomo za to odločili, ga praznujmo iskreno, z radostjo. Nenazadnje je šport tako kot kultura ena redkih stvari, ki nas povezuje," ima pomisleke Borut Pahor.

Predsednik države je izpostavil, da smo le ena dveh držav, ki ima kulturni praznik, saj nas kultura toliko določa in da se zdaj poraja vprašanje, ali nas v takšnem smislu določa tudi šport.

Pobudo o prazniku je v predsedniški palači predstavil Janez Sodržnik, podpredsednik OKS, ki verjame, da bi lahko že prihodnje leto "praznovali dan slovenskega športa kot državni praznik celotnega naroda, ne samo tistih, ki se ukvarjajo s športom, ampak vseh ljudi dobre volje v Sloveniji. Na ta način bomo prepoznali, da je zdrav način življenja, gibanje, doprinos k zdravemu narodu, uspešni naciji in k temu, da bomo složni."

Eden izmed podpornikov ideje je tudi kolesarPrimož Roglič: "Praznujemo kulturne, verske, politične praznike in zdi se mi, da Slovenci s svojimi rezultati in vrhunskimi športniki živimo za šport in si zagotovo zaslužimo svoj praznik dan športa. Ne gre samo za profesionalne športnike, ampak za celoten narod, za vse rekreativne športnike in vse ljudi. Definitivno podpiram ta predlog in se mi zdi za nas Slovence super stvar."

Prvi oktober so pri OKS izbrali, ker gre po besedah Sodržnika za rojstni dan slovenskega športa, saj je bilo na ta dan ustanovljeno športno društvo Južni Sokol, ki je pozneje preraslo v pomembno rodoljubno gibanje, ki se je borilo proti germanizaciji.

Leta 2020 naj bi 1. oktobra, ob obletnici ustanovitve prvega slovenskega športnega društva, v slovenskih šolah potekal športni dan. Prav tako naj bi za obeležitev poskrbeli po slovenskih gospodarskih družbah.

Po sprejemu je pred predsedniško palačo potekala Mini olimpijada, ki je namenjena spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa in ponuja spoznavanje različnih športnih izzivov, tako posameznih športnih panog, kakor tudi osnovnih motoričnih oziroma gibalnih spretnosti.

Pobudo za razglasitev državnega praznika v počastitev slovenskega športa bodo predstavili tudi po koncu redne seje državnega zbora na seji odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino.