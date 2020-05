Pahor predlagal dva kandidata za ustavna sodnika

Predsednik republike Borut Pahor, ki je včeraj je prek družbenih omrežij sporočil, da bo morda državnemu zboru prvič predlagal dva kandidata za ustavna sodnika, je danes to tudi zares storil. Poslanci bodo morali izbrati med vrhovno sodnico Barbaro Zobecin izr. prof. dr. Andražem Terškom, ki sta se na posvetovanjih izkazala kot kandidata z največ podpore, so sporočili iz urada predsednika. Zobčevo podpirajo predvsem v največji vladni stranki SDS, sprejemljiva naj bi bila tudi za NSi. Medtem so druge stranke izpostavile Terška.

Oba se bosta še pred odločanjem v državnem zboru predstavila na javni predstavitvi v predsedniški palači, predvidoma naslednji teden.

Na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča, ki so ga v uradu predsednika republike objavili 14. februarja, je sicer prispelo sedem kandidatur. Poleg Barbare Zobec in Andraža Terška so se prijavili še Branko Korže,Anže Erbežnik, Rok Svetlič, Marko Starmanin Janez Pogorelec.