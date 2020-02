Pahor predlagal Janšo za novega predsednika vlade

Nove vlade ne bo ne zaviral ne podpiral, je poudaril, bo pa z njo sodeloval: "Želim si, da bi bilo sodelovanje tvorno in v korist v naše države in vseh ljudi."

"Izražam zadovoljstvo, da bo obdobje politične negotovosti relativno kratko. To je za Slovenijo pomembno z vidika politične stabilnosti in nujnosti, da vlada opravlja svoje delo s polnimi pooblastili,"je dejal Pahor.

Ob tem je na javnost naslovil tri pozive. Pozval je k dialogu in sodelovanju brez izključevanja, v primeru nepremostljivih razlik in nasprotij pa si moramo po Pahorjevih besedah prizadevati za to, da se razlike in nasprotja ne bi poglobila v izključevanja ali razklanost.

Prav tako Pahor od vseh pričakuje, da se bodo zadržali izjav, ki bi bile žaljive ali celo sovražne."Od vseh nas, tudi od novega predsednika vlade in njegove ekipe pričakujem, da se bomo vzdržali izjav ali ravnanj, ki bi bile žaljive ali celo sovražne. Ni problem, če mislimo različno. Problem je, če različnost izražamo tako, da kratimo dostojanstvo drugega."

Ter pozval še, da vsi s svojim delom in ravnanjem okrepijo zaupanje v ustavni sistem in ovržejo sleherne strahove glede morebitnih sovražnosti. "Živimo v času globokih in globalnih tehnoloških in družbenih sprememb. Zdi se, da se vse spreminja, vendar pa je nekaj stvari, ki imajo trajno vrednost. To so demokracija, človekove pravice, vladavina prava, neodvisnost sodstva in medijev, spoštovanje človekovega dostojanstva."