Pahor predlagal kandidata za viceguvernerko in ustavnega sodnika

Iz predsedniškega urada so sporočili, da je predsednik države Borut Pahor predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču danes posredoval predloga dveh kandidatur, in sicer je za članico Sveta Banke Slovenije - viceguvernerko predlagal dr. Arjano Brezigar Masten , za sodnika Ustavnega sodišča RS pa dr. Anžeta Erbežnika . Kandidatka za mesto viceguvernerke Banke Slovenija in kandidat za sodnika Ustavnega sodišča RS se bosta še pred odločanjem v državnem zboru predstavila javnosti na ločenih javnih predstavitvah v Predsedniški palači, predvidoma v sredo, 14. oktobra.

Pahor je kandidaturi Brezigar Mastenove in Erbežnika v DZ posredoval po tistem, ko je prejšnji teden opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Po posvetovanjih so iz njegovega urada sporočili, da oba kandidata izpolnjujeta visoka strokovna merila za opravljanje funkcij.

Pahor se je glede kandidatov za novega viceguvernerja in ustavnega sodnika v torek prejšnji teden posvetoval z vodji poslanskih skupin SDS, LMŠ, SD in SMC, dan pozneje pa še z vodji poslanskih skupin Levica, NSi, SAB, DeSUS in SNS.

O konkretnih imenih glede viceguvernerja so govorili le v LMŠ in DeSUS - v LMŠ so podprli Andreja Bertonclja, v DeSUS pa Sašo Jazbec, Tino Žumer in Arjano Brezigar Masten. Vodje poslanskih skupin so bili redkobesedni tudi glede kandidatov za ustavnega sodnika. Konkretna imena so podprli le v DeSUS, in sicer Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča in Marka Starmana.

Kandidature za novega viceguvernerja, ki bo mesto v svetu Banke Slovenije zasedel po odhodu Marka Bošnjaka, so poleg Bertonclja, Jazbečeve, Žumerjeve in Brezigar Mastenove oddali Štefan Belingar,Anže Burger, Mejra Festić, Kristijan Hvala, Matjaž Koman in Franci Tušek.

Na ponovni poziv za kandidata za ustavnega sodnika, ki bo nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki ji je mandat potekel sredi julija, sta se poleg Erbežnika, Svetliča in Starmana prijavila šeMarjan Lekšein Boštjan Pintar.