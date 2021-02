Pahor pri Frankolovem opozoril na pomen kulture spominjanja in sodelovanja

Predsednik republike Borut Pahor je v svojem govoru opozoril na pomen kulture spominjanja. Povabil je vse, da se v slovesnih dneh, ko bomo praznovali 30. obletnico ustanovitve države, spomnimo vseh, ki so v preteklosti žrtvovali svoja življenja " za to, da danes mi dihamo svobodo s polnimi pljuči."

Spominsko območje na Stranicah obsega ostanke drevoreda jablan, na katere so Nemci 12. februarja 1945, obesili 99 talcev, enega pa ustrelili med begom, ter dva grobova, kamor so po obešenju zakopali žrtve. Nemci so to storili iz maščevanja za partizansko zasedo v soteski Tesno, v katero je 2. februarja 1945 med vožnjo s svoje poroke padel eden najpomembnejših nacističnih funkcionarjev, celjski okrožni vodja in deželni svetnik Anton Dorfmeister, ki je za posledicami ran naslednjega dne umrl v celjski bolnišnici.

Po spominski slovesnosti se je Pahor na pobudo županov okoliških občin z njimi srečal na delovnem pogovoru o aktualnih razmerah pri soočanju z epidemijo, so sporočili iz njegovega urada.