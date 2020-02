Preštevanje glasov za morebitno novo koalicijo: pred nami so odločilni dnevi

V ožjem krogu vodstva bodo kvečjemu položili karte na mizo, slišali mnenja, predloge in pomisleke posledic v eno in drugo smer, dokončno pa zaključkov v SMC jutri zagotovo še ne bodo sprejeli.

Jasno je, da ne bodo zaprli nobenih vrat za poganja o novi vladi, ki ji je Počivalšek naklonjen, saj pragmatično ne pristaja na delitve proti prvaku SDS Janezu Janšiali na levo in desno vlado. Med drugim je prepričan, da vsak mesec brezvladja ustavlja projekte v Sloveniji. Vsi pa se več ali manj zavedajo, da je edini možen mandatar Janša.

Glede na pestro dogajanje v ozadju pa je ključno, da predsednik Pahor ta konec tedna najverjetneje še ne bo mogel sporočiti, da mandatarja nima, bo pa kvečjemu ugotovil, da obstajajo poskusi za oblikovanje nove vlade. To pomeni, da utegne priti še do drugega kroga posvetovanj. Če se trenutno SMC, Desus, SAB in NSi bolj kot ne medsebojno opazujejo, katera bo resno vstopila v kakšne pogovore, lahko tista prava programska in kadrovska pogajanja, če sploh, pričakujemo šele v roku tedna ali dveh.