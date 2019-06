Pahor: Pristojne institucije se trudijo, a sedanji ukrepi ne zadostujejo

Predsednik Borut Pahor je danes na njihovo pobudo sprejel predstavnike civilnih iniciativ Ilirske Bistrice, Bele krajine in Škofij, ki so mu predstavili svoja stališča in skrbi, povezane z nezakonitim prehajanjem državne meje.Ivan Ceglar iz Civilne iniciative za varovano mejo Ilirska Bistrica, Maja Kocjaniz Civilne iniciative Bela Krajina in Sabina Homjak iz Civilne iniciative Škofije so v enournem pogovoru s predsednikom izpostavili, da niso več varni in da je kakovost njihovega življenja okrnjena.

Povedali so, da se v vsakodnevnem življenju čedalje pogosteje srečujejo s problemi, ki jih povzročajo nezakoniti prehodi državne meje. Menijo, da se policisti in vojaki sicer trudijo opravljati svoje naloge, vendar je po njihovem ukrepanje države nezadostno.