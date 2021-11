Pahor: Proces vključevanja držav Zahodnega Balkana v EU je prepočasen

Oba predsednika sta po pogovorih poudarila odlično dvostransko sodelovanje med državama, ki je po Pahorjevih besedah pomembno za Slovenijo in Srbijo, pa tudi za regijo in za stabilnost v celotnem delu Evrope.

Vučić se je sicer danes v Beogradu ločeno sestal tudi s srbskim članom predsedstva Bosne in Hercegovine Miloradom Dodikom. Ta ga je seznanil z razmerami v BiH in "nadaljnjimi načrti Sarajeva za pospešitev procesa prevzemanja pooblastil in kompetenc oblastem v Republiki Srbski".

Z Vučićem se strinjata, da če bi v relativno kratkem času EU uspelo odpreti vrata za vse narode in države v regiji, tega vzpona nacionalizmov in zamisli o spreminjanju meja ne bi bilo, je dodal Pahor. "Zato je v naravnem interesu EU, da ostane širitev na Zahodni Balkan na agendi komisije, sveta in parlamenta," je prepričan.

Ob tem je Pahor vnovič poudaril podporo vstopu držav Zahodnega Balkana v EU. To je po njegovih besedah pomembno za blaginjo tako ljudi v regiji kot v EU, zlasti v zadnjem času pa postaja odločilnega pomena za varnost. "Po moji oceni je proces vključevanja Zahodnega Balkana v EU prepočasen in se zaradi tega znova krepijo politike nacionalizmov in sprememb meja, ki so nevarne za ta mir in varnost," je opozoril.

Skrbijo ga nekateri procesi v regiji, danes morda še bolj kot pred leti. Kot je dejal, nekatere izjave, ki jih lahko slišimo, vzbujajo zaskrbljenost, rešimo pa jih lahko le s hitro uspešno širitvijo EU v ta del Evrope.

Spregovoril je tudi o iniciativi Odprti Balkan. Kot je dejal, nanjo v nasprotju z "večino kolegov" gleda z odobravanjem, ker je ne vidi kot alternativo širitvi EU na Zahodni Balkan, ampak kot vzporeden proces, ki navdihuje sodelovanje med narodi in državami v regiji in odpravlja nesporazume in probleme, ki bi lahko ogrozili mir in varnost, pa tudi gospodarsko blaginjo.

Vučić: Če bi nekdo samo omenil oblikovanje Velike Srbije, bi me v Bruslju obesili

Na novinarsko vprašanje, ali sta govorila o tem, "zakaj EU ne obsoja vse pogostejših izjav albanskih predstavnikov o oblikovanju Velike Albanije" je Pahor dejal, da nima pristojnosti, da bi lahko odgovarjal v imenu EU, meni pa, da izjave o spreminjanju meja ogrožajo mir in varnost v regiji ter poglabljajo zaskrbljenost.

Vučić pa je rekel, da ne ve, če in kdaj se bo EU odzvala, glede na to, da so bile te izjave dane že pred desetimi dnevi. "Zamislite si, da bi mi tu začeli govoriti o združevanju s kom drugim - pa ne bomo in nočemo. Veste, koliko bi potrebovali za odziv? Minuto in pol iz Bruslja in vseh evropskih mest." V Sloveniji so korektni in poskušajo pomagati, kolikor morejo, je dodal.

"Če bi nekdo samo omenil oblikovanje Velike Srbije, bi me v Bruslju obesili. Ko pa se omenja oblikovanje Velike Albanije pa – ah, nima zveze, to je spotoma, ni problema, lahko ...," je še menil Vučić.

V ponedeljek Pahor na Kosovu

Pahor je spomnil, da bo v ponedeljek obiskal še Kosovo, kjer se bo srečal s predsednico Vjoso Osmani in premierjem Albinom Kurtijem ter obiskal slovenske vojake, ki so tam nameščeni. Kot je napovedal, se bo pri sogovornikih na Kosovu zavzel za to, da bi prišlo do uresničitve bruseljskih dogovorov, ki tečejo v okviru dialoga med Beogradom in Prištino. Ta je zastal, a bi se moral nadaljevati, je opozoril.