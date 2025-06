Pahor razburil: Tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid

"Imela je sicer zelo dober govor in jaz se – ne samo z večino, z vsem, kar je bilo rečeno, zlasti z opozorilom parlamentarcem, da smo v situaciji, ko je treba poglobiti našo skupnost in jo narediti močnejšo navznoter in navzven, absolutno strinjam. Rekla je pa nekaj, česar ni imela napisano v govoru, in če je tako začutila, je pač to rekla. Jaz pa ne bi. Jaz tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid in bi rad pojasnil, zakaj," je odvrnil Pahor.

Pojasnil je, da smo vsi zgroženi nad nesorazmernostjo ukrepov, ki jih izraelska vlada izvaja za to, da bi opravila s Hamasom. "Pozabljamo, da ta Hamas še vedno zadržuje nedolžne izraelske talce. In kljub poskusom, da bi prišlo v dogovorih med Hamasom in Izraelom ob posredovanju ZDA in Katarja do nekega razpleta tega vprašanja, še vedno ni pripravljen izpustiti nedolžnih žrtev. Za to pa seveda palestinsko ljudstvo v Gazi plačuje strahovito in nesorazmerno ceno. Absolutno. To ravnanje obsojam. Kot veste, poteka preiskovalni postopek, ne poznam podrobnosti, ki ugotavlja, ali gre tam za vojne zločine. Verjetno. Ali bo šlo celo za zločine zoper človečnost, morda. Ampak predsednica je šla zelo daleč in je to ocenila za genocid. Jaz tako daleč ne bi šel," je še dodal.