Borut Pahor v pižami: dober marketing ali degradacija predsedniške funkcije?

"Prisežem, da še nikoli nisem imel na sebi boljše in bolj prijetne pižame. Kdor jo bo nosil, bo srečnež, dekle ali žena, ki se bo privila k njemu, pa srečnica," je Borut Pahor zapisal ob najnovejši oglaševalski kampanji, v kateri sodeluje.

"Tamle ima mladenko in zraven zelo izrecno piše "Ujeti v položaju, ki je nevaren", kar pomeni, da imamo te zelo eksplicitne seksualne namige in očitno Pahorju ni težko sodelovati pri nečem, čemur pravimo v teoriji objektifikacija ženskega telesa," kampanjo komentira filozof, družbeni kritik in publicist Boris Vezjak.

Prav fotografija, na kateri ob njem leži gola svetlolasa ženska, je v javnosti sprožila največ zgražanja. O njeni neprimernosti niso pisali le posamezniki na družbenih omrežjih, ampak so se čez vikend z njo ukvarjali tudi številni mediji po skoraj vseh državah Balkana.

"Pahor v tej reklami več kot očitno nastopa kot nekdanji predsednik republike. In s temi, po mojem mnenju, neokusnimi, cenenimi fotografijami še enkrat degradira ne samo predsedniško funkcijo kot tako, pač pa tudi protokol in vse ostale funkcije, ki jih je zasedel kot politik. Druga stvar, ki je morda še bolj pomembna v tej neokusni kampanji pa je, kako naslavlja ženski spol," medtem meni novinarka Dela Anja Intihar.