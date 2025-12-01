Svetli način
Slovenija

Borut Pahor v pižami: dober marketing ali degradacija predsedniške funkcije?

Ljubljana, 01. 12. 2025 18.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Denis Malačič
Komentarji
130

Kje se konča meja politične integritete in kje se začne farsa? Nekdanji predsednik vlade in predsednik države, ki je kar desetletje opravljal eno najvišjih funkcij v državi, danes svojo prepoznavnost unovčuje na povsem drugačne načine. Tudi s prodajo pižam. Kampanja, v kateri je – med drugim – poziral ob goli mladenki v postelji, je v slovenski javnosti sprožila val ogorčenja, zgražanja in vprašanj. Je to le osebna odločitev in pravica do zaslužka ali pa grobo razvrednotenje funkcije, ki jo je nekoč opravljal? Kako daleč so nekdanji politiki pripravljeni iti za pozornost in denar – in kakšne posledice to pušča na zaupanju v politiko kot institucijo?

"Prisežem, da še nikoli nisem imel na sebi boljše in bolj prijetne pižame. Kdor jo bo nosil, bo srečnež, dekle ali žena, ki se bo privila k njemu, pa srečnica," je Borut Pahor zapisal ob najnovejši oglaševalski kampanji, v kateri sodeluje.

"Tamle ima mladenko in zraven zelo izrecno piše "Ujeti v položaju, ki je nevaren", kar pomeni, da imamo te zelo eksplicitne seksualne namige in očitno Pahorju ni težko sodelovati pri nečem, čemur pravimo v teoriji objektifikacija ženskega telesa," kampanjo komentira filozof, družbeni kritik in publicist Boris Vezjak.

Prav fotografija, na kateri ob njem leži gola svetlolasa ženska, je v javnosti sprožila največ zgražanja. O njeni neprimernosti niso pisali le posamezniki na družbenih omrežjih, ampak so se čez vikend z njo ukvarjali tudi številni mediji po skoraj vseh državah Balkana.

"Pahor v tej reklami več kot očitno nastopa kot nekdanji predsednik republike. In s temi, po mojem mnenju, neokusnimi, cenenimi fotografijami še enkrat degradira ne samo predsedniško funkcijo kot tako, pač pa tudi protokol in vse ostale funkcije, ki jih je zasedel kot politik. Druga stvar, ki je morda še bolj pomembna v tej neokusni kampanji pa je, kako naslavlja ženski spol," medtem meni novinarka Dela Anja Intihar.

"Temu ne moremo reči dober marketing, ampak zgolj pritegovanje pozornosti"

Prepričanje, da življenje in ravnanje nekdanjega predsednika po izteku mandata ni več pomembno, je velika zmota, opozarja filozof, družbeni kritik in publicist Vezjak. Po njegovih besedah je resnica prav nasprotna. "On je zdaj v svoje življenje prinesel ves simbolni kapital bivšega predsednika republike in s tem v zvezi ima vse odgovornosti do državljanov. Dejansko pa seveda te odgovornosti do državljanov ne kaže in se obnaša na ta način, ki je očitno nedostojanstven, spoštljiv in takšen, kot bi ga morali zavračati. Pravzaprav bi rekel, da je družbeno škodljiv."

"Dandanes ljudje iščemo poistovetljive vrednote in znamka, ki pač želi ustvariti dober marketing, mora ustvariti odnos. In če smo zgolj površni, če smo površinski, če smo provokativni zgolj za ceno provokativnosti, temu seveda ne moremo reči dober marketing, ampak zgolj pritegovanje pozornosti," kampanjo ocenjuje marketinški strokovnjak Aljoša Bagola.

Primer odpira vprašanje družbene odgovornosti – ne le podjetij, ki takšne kampanje naročajo, temveč tudi nekdanjih in sedanjih nosilcev politične moči, opozarja Anja Intihar. Aljoša Bagola pa dodaja, da bi bilo za ohranitev dostojanstva politične funkcije nujno uvesti jasnejše omejitve in merila za vključevanje nekdanjih voditeljev v komercialne dejavnosti.

Borut Pahor pižame oglaševalska kampanja
KOMENTARJI (130)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
01. 12. 2025 20.08
pižama party - to mi deli miška, njegov remake v 2025....
ODGOVORI
0 0
Boti
01. 12. 2025 20.08
se bom kar brisu🙃
ODGOVORI
0 0
Big dick
01. 12. 2025 20.08
Menda ga Kitajski poslovneži zelo spoštujejo, ker jim odpira vrata v svet. Menda ima še telefonske številke iz blokca od Dimitrija Rupla shranjene, ko ga je moral zaposliti po ukazu princa teme. Sicer pa nč več kot medijski prostitut.
ODGOVORI
0 0
Perivnik
01. 12. 2025 20.07
+0
Predsedniško funkcijo je najbolj degradirala Nataša Pirc Musar. Pred leti je metala jajca v pročelje parlamenta, danes pa ta ista oseba sedi na predsedniškem stolčku, kar je precej huje kot pošteno služen denar z reklamo. Funkcijo predsednika vlade pa je najbolj degradiral Golob. Kaj takšnega kar on počne, res še ni noben predsednik vlade v zgodovini samostojne Slovenije.
ODGOVORI
1 1
Ici
01. 12. 2025 20.05
-4
Pahor JE BIL predsednik RS. Zdaj pa NI VEČ PREDSEDNIK in lahko počne prav vse, kar počnejo navadni državljani Slovenije. Konec zgodbe.
ODGOVORI
1 5
M_teoretik
01. 12. 2025 20.05
-1
Primerjava s Kučanom je očitna. Ne prostitira svoje funkcije nekdanjega predsednika države!?
ODGOVORI
0 1
TITO50
01. 12. 2025 20.05
+4
Ne rabimo mi nobenega Bagole, da ugotovimo, da je Pahor že za časa predsednikovanja povsem razvrednotil funkcijo predsednika.
ODGOVORI
4 0
galeon
01. 12. 2025 20.03
+3
heroji furajo v pižami. Samo on je prodana duša za pižamo.
ODGOVORI
4 1
Muca ne grize
01. 12. 2025 20.04
-2
Kaj se ti ne zdi ,da pretiravaš.
ODGOVORI
0 2
mamma mia
01. 12. 2025 20.00
+4
Važno,da je po vseh tračih.Čeprav v negativni konotaciji.Borči pač.Niti visoka politika mu ne pomaga več,zato se vlači po reklamah za pižame.
ODGOVORI
4 0
Pravica.
01. 12. 2025 19.59
+1
Bljak.
ODGOVORI
2 1
mr.poper
01. 12. 2025 19.58
+1
Poziral goli mladenki v postelji - če je to slabo ali dobro ?---- Borci ne ve več ,da je bil predsednik
ODGOVORI
1 0
Cenb77
01. 12. 2025 19.56
+2
aktualna precednica parlamenta pa rit kaže na državni proslavi... sou wat...
ODGOVORI
4 2
Morska deklica
01. 12. 2025 19.56
+2
Vsekakor degradacija predsedniške funkcije, samo g. Pahor še ni oz. lahko da nikoli ne bo dojel. Pa to ni prvič.
ODGOVORI
2 0
galeon
01. 12. 2025 19.54
+1
Narcisni siromak kaže kako nizko je padel. Proda se za pižamo.
ODGOVORI
5 4
Muca ne grize
01. 12. 2025 19.55
-1
Se ti ne zdi, da malo pretiravaš.
ODGOVORI
2 3
dule07
01. 12. 2025 19.53
+6
to mi deli miško.
ODGOVORI
6 0
Betuul
01. 12. 2025 19.53
+1
Pa naj se im fajn in uživa v maneken poslu! Lepo je videt
ODGOVORI
2 1
Betuul
01. 12. 2025 19.53
+0
vplivneža
ODGOVORI
1 1
DoubleFlow
01. 12. 2025 19.52
+2
Prjatu Epsteina? hehe
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
01. 12. 2025 19.51
+0
Najboljši predsednik do sedaj. Ni bil proti levim ali desnim.
ODGOVORI
4 4
Srebrnl breg
01. 12. 2025 19.50
-3
Včasih nazaj mi je bil kot oče
ODGOVORI
0 3
G. Papež
01. 12. 2025 19.47
+3
Kaj to mu oralo dela ali se samo dela da mu jo dela? Ker po Borutovi faci ne moreš nikoli soditi.
ODGOVORI
4 1
