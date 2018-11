V LMŠ podpirajo Damijana, v SDS skrivnostni

Generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač je prejšnji teden po poslanskih skupinah preverila stališča do kandidatov. Ti so ekonomista Igor Masten in Jože Damijan , v. d. direktorja Umarja Boštjan Vasle , Eva Lorenčič iz ECB in nekdanji prvi mož Kada Tomaž Toplak .

Kandidati in kandidatka: Masten, Damijan, Vasle, Lorenčič in Toplak

Borut Pahor se bo danes o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije pogovarjal z vodji poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SDS in Levice, v sredo pa bo pogovore nadaljeval z DeSUS, SAB, NSi, SNS in predstavnikoma narodnih skupnosti. Načrtuje namreč, da bi predlog kandidature v DZ lahko poslal v času, ki bo omogočal, da bo ta o guvernerju lahko odločal na decembrski seji.

Minuli teden so bili v poslanskih skupinah glede podpore kateremu od petih kandidatov, ki so se prijavili na poziv, ali kakšnemu novemu še skrivnostni.

V LMŠ podpirajo Damijana

Podporo poslancev LMŠ bo dobil Damijan. "To smo povedali predsedniku države Borutu Pahorju, pri čemer se zavedamo, da Damijan nima dovolj glasov," je povedal vodja poslanske skupine Brane Golubović. "Če bo Pahor predlagal koga drugega, se bomo z njim pogovorili in se nato odločili," je še povedal in dodal, da med trenutnimi kandidati ne podpirajo nikogar drugega. Sta pa s Pahorjem govorila tudi o drugih možnostih, a o imenih danes ni želel govoriti.

Golubović je priznal, da se v koaliciji o kandidatu še pogovarjajo, a da se o enotni podpori enemu niso dogovorili.

V SD za Damijana ali Vasleta

V SD po besedah vodje njihovih poslancev Matjaža Hana podpirajo Damijana, pa tudi Vasleta. Za to so se odločili po pogovorih z vsemi kandidati.

SMC bo podprl Vasleta

Poslance SMC je najbolj prepričal Vasle. "Če bo predsednik republike Borut Pahor predlagal koga drugega, se bomo znotraj stranke znova pogovorili," je ob tem napovedal vodja poslanske skupine Igor Zorčič.

V SDS še skrivnostni

Vodja poslancev največje opozicijske stranke SDS Danijel Krivec je po pogovorih s predsednikom dejal, da so nanj prenesli stališče o kandidatih, od njega pa pričakujejo "neko pametno odločitev glede kandidature".

Povedal je, da so v poslanski skupini poslušali predstavitve štirih kandidatov, in sicer Mastena, Vasleta, Lorenčičeve in Toplaka, medtem ko Damijan na predstavitev ni prišel. "O njih smo si ustvarili neko mnenje. Glede kandidata, ki ga bo predlagal, pa se bomo odločili, ko bo kandidatura vložena," je povedal v izjavi za medije. Kriterije bi lahko izpolnjeval tako Masten ali kdo drug, je bil skrivnosten.

O šestem kandidatu, ki ga nekateri omenjajo, po njegovih besedah danes ni bilo govora. "Glede na dosedanje izkušnje dvomim, da se bo Pahor odločil za takšno stvar," je še dodal in izrazil upanje, da bodo v tokratnem drugem izbornem krogu Banka Slovenije vendarle dobila novega guvernerja.

V NSi in SAB so že pretekli teden povedali, da podpirajo Mastena, Levici pa se zdi najboljši kandidat Damijan.