Pahor se je kot vrhovni poveljnik obrambnih sil poslovil od vojske

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je udeležil slovesnosti v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki, na kateri se je uradno poslovil od pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. "Vi ste ponosni dediči vojske, ki je ubranila našo samostojnost in neodvisnost in imel sem to čast, da sem bil vaš vrhovni poveljnik," je ob slovesu dejal pripadnikom in pripadnicam.

Predsednik Borut Pahor in vrhovni poveljnik obrambnih sil je pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ob odhodu dejal, da opravljajo zelo pomembno delo. "Ljudje vam zaupamo. Verjamemo, da se lahko zanesemo na vas tudi v miru, ko smo potrebni vaše pomoči," je dejal. Dodal je, da smo bili njihove pomoči tudi vedno deležni, ta pa da je bila profesionalna, zavzeta in srčna. "Niste se prikupili samo ljudem, kjer skrbite za mir na misijah v tujini, ampak tudi našim ljudem. Imate ugled in treba ga je skrbno čuvati," je še dodal. V petek bo Pahor namreč po desetih letih zapustil predsedniško palačo, nasledila pa ga bo prva slovenska predsednica, ki bo zaprisegla v četrtek. Nataša Pirc Musar je v drugem krogu predsedniških volitev premagala protikandidata Anžeta Logarja.