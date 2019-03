Pahor se je sestal z generalnim sekretarjem OZN Guterresom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se mudi na delovnem obisku v New Yorku, kjer se je bilateralno sestal z generalnim sekretarjem OZN Antóniom Guterresom in skupaj z njim otvoril razstavo ob 20. obletnici delovanja Mednarodne fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF). Predsednik Pahor se je v okviru obiska danes sestal še s predsednico Generalne skupščine OZN Marío Fernando Espinoso Garcés , ki se je prav tako udeležila odprtja slovenske razstave.

Na otvoritvi razstave je sicer Pahor poudaril, da je eden največjih dosežkov ITF sposobnost, da poudari človeški vidik pri krepitvi človekove varnosti. Poudaril je pomen osebnega in spoštljivega pristopa organizacije, in ob tem izpostavil, da je od leta 1998 ITF pomagala 1303 posameznikom, ki so bili zaradi eksplozivnega sredstva fizično prizadeti. Vsi so opravili fizično rehabilitacijo in tako dobili priložnost, da kljub poškodbam zaživijo novo življenje.

Trenutno ITF pomaga v državah od Kirgiške Republike do Afganistana v Aziji, od Kolumbije v Južni Ameriki in Nigerije v Južni Afriki do Libije na robu Mediterana, od Albanije do Hrvaške in drugod.

O podnebnem vrhu, ki bo septembra 2019



Z generalnim sekretarjem ZN sta izmenjala tudi stališča o posebnem podnebnem zasedanju, ki pomeni naslednji korak v pripravah na podnebni vrh, ki bo potekal septembra 2019.

Strinjala sta se, da potrebujemo močnejšo politično voljo in mobilizacijo, da bi rešili podnebni problem. Slovenija je odločno zavezana trajnostnemu in zelenemu razvoju, je dejal Pahor in dodal, da je takšna odločenost vključena tudi v razvojno strategijo Slovenije do leta 2030, v strategijo pametne specializacije in vizijo do leta 2050.

Razpravljala sta tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu, pri čemer je Pahor generalnemu sekretarju ZN kot sopredsedujoči pobudi Brdo-Brioni predstavil priprave na vrh voditeljev, ki bo maja v Tirani. Obstaja možnost, da se bo v prihodnosti Guterres enega izmed teh vrhov tudi udeležil.

Predsednik Pahor in predsednica GS OZN sta spregovorila o globalnem soočanju z migracijami in o tem, kako bi lahko ta problem reševali bolj učinkovito in povezano. Med drugim sta se dotaknila vprašanja Venezuele, predvsem s humanitarnega vidika.