Pahor se je zahvalil slovenskim vojakom v tujini za zagotavljanje miru in varnosti

Predsedniku in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil so na videokonferenci, ki sta se je udeležila tudi obrambni minister Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš, poročali predstavniki kontingentov Slovenske vojske iz Latvije, Malija, Iraka, Kosova in Bosne in Hercegovine.

Po njihovih besedah so razmere na območju delovanja povečini mirne. Predsedniku so poročali tudi o koronskih razmerah in precepljenosti vojakov, pri čemer so nekateri izpostavili, da je nekaj vojakov prejelo tudi že tretji odmerek cepiva proti covidu-19. Okoli 270 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske bo v tujini ostalo tudi čez prihajajoče božično-novoletne praznike. Te bodo preživeli delavno, ponekod bodo sicer pripravili tudi manjša obeležja za dan samostojnosti in enotnosti.

Predsednik republike je v nagovoru slovenskim vojakom v tujini čestital za njihovo sijajno opravljeno delo. "Z vašim delom prispevate k ugledu naše države in prispevate k miru in varnosti v svetu," je povedal in dodal, da lahko Slovenija tudi zaradi ugleda svoje vojske "z dobrim občutkom vnovič kandidira za nestalno članico Varnostnega sveta". Povedal je še, da je ponosen, da od drugih predsednikov držav, v katerih delujejo pripadniki slovenskih vojaških enot, o slovenskih vojakih sliši le pozitivne besede.