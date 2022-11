Pahor se želi o pomenu samostojnega muzeja osamosvojitve posvetovati z Golobom

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, je Peterle predsednika seznanil s tem, da nasprotuje nameri ministrstva za kulturo o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije.

"Predsednik se ne želi izrekati o strokovnih argumentih, vendar v luči svojih prizadevanj, s katerimi je ob tridesetletnici osamosvojitve v zadnjih treh letih obeležil 16 prelomnih dogodkov, ki so privedli do osamosvojitve, obrambe in mednarodnega priznanja Republike Slovenije, opozarja na državotvorni in narodotvorni pomen samostojnega muzeja osamosvojitve ter se želi o tem posvetovati s predsednikom vlade Robertom Golobom," pa so ob tem pojasnili v uradu predsednika republike.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je namreč v sredini oktobra oznanila, da pripravljajo vse potrebno za združitev Muzeja slovenske osamosvojitve, ki ga je kot samostojno institucijo zasnovala prejšnja vlada, z Muzejem novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod oziroma nov muzej. S tem ne strinjajo v SDS, zaradi česar so zahtevali sejo parlamentarnega odbora za kulturo. Nujna seja odbora na to temo bo v ponedeljek.

Že ta petek pa bodo o Muzeju slovenske osamosvojitve razpravljali tudi na pogovornem omizju, ki ga organizira VSO.