Bo Pahor postal posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino?

Iz urada predsednika vlade Roberta Goloba so sporočili, da premier izraža brezpogojno podporo nekdanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju pri kandidaturi za posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu. "Zato je v preteklem mesecu opravil številne bilateralne pogovore z voditelji evropskih držav kot tudi z najvišjimi predstavniki Evropske unije," so zapisali.

Golob je prepričan, da je Pahor s svojim dosedanjim političnim delom in izkušnjami dokazal, da je velik prijatelj držav Zahodnega Balkana in so njegova prizadevanja, kot tudi prizadevanja Slovenije, usmerjena v vključitev držav Zahodnega Balkana v Evropsko Unijo, zagotavljanje miru in stabilnosti na Zahodnem Balkanu in s tem celotne Evrope, so še dodali.