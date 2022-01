Pahor: 'Slovenija dosledno zagovarja načelo ene Kitajske'

Predsednik vlade je navrgel več pogledov na prihodnost Evropske unije. "Celovita in svobodna Evropa kliče po novem začetku, pa tudi, da si bomo s koncem delitve Evrope prizadevali za novo kakovost naših varnostnih odnosov, pri tem pa v celoti spoštovali svobodo izbire drug drugega," pravi Janez Janša, predsednik vlade. Predsednik države ni izpustil priložnosti, da po nedavnih Janševih izjavah o izmenjavi predstavništev s Tajvanom opomni na naslednje. "Slovenija že vse od vzpostavitve diplomatskih odnosov s Kitajsko dosledno zagovarja načelo ene Kitajske, kar je tudi politika Evropske unije," je povedal predsednik države Borut Pahor.

Med več manjkajočimi diplomati je bil tudi kitajski. In če obstaja strah pred ohlajanjem slovensko-kitajskih odnosov, je daleč od ohlajene rusko-ukrajinska fronta. "V tem trenutku posebej poudarjam nujnost konstruktivnega in vsebinskega dialoga med zahodom in rusko federacijo, pri čemer skupaj s političnimi in vojaškimi zavezniki utemeljeno pričakujemo vzdržanje vseh oblik groženj z uporabo sile," je še dodal Pahor. Na ukrajinski strani pa jasno: ne smemo ostati sami.

"Vsa Evropska unija in vse države bi morale dati močan signal ruski strani, da ne smejo kršiti obstoječega pravila, ker bi bile posledice res močne. Ne gre za Ukrajino, ampak za Evropo, za evropske vrednote, za spoštovanje mednarodnega prava in pravne države," pove Mikhailo F. Brodovič, ukrajinski veleposlanik. Timur Ejvazov, ruski veleposlanik, pa je povedal: "Nimamo namena iti v nobeno vojno. Smo zelo prijazna in mirna država. V bistvu so naše pozicije že bile podrobno razložene. Odgovore na naše predloge pričakujemo v tem tednu."



In medtem ko slovenski zunanji minister dogajanja danes ni posebej komentiral, Evropska unija ne bo ravnala kot ZDA in iz Ukrajine evakuirala družine diplomatov. Predsednik ZDA Joe Biden je sicer po ponedeljkovih kriznih pogovorih z evropskimi voditelji razglasil popolno enotnost med zavezniki, Pentagon pa je napovedal pripravljenost tudi Natovih odzivnih sil s 40 tisoč vojaki, da ukrepajo proti Rusiji, če bo to potrebno.