Pahor: Slovenski vojaki v Iraku niso proti volji tamkajšnjega ljudstva

"Zavzemam se za to, da pride do zmanjševanja napetosti z ukrepi na vseh straneh," je na novinarsko vprašanje po komentarju razmer na Bližnjem vzhodu po smrti visokega iranskega generala Kasema Solejmanija dejal predsednik Borut Pahor . "Vedno sem zagovarjal mirno reševanje sporov," je poudaril.

"Z ministrom za obrambo sva ves čas na zvezi in me obvešča o statusu naših vojakov v Iraku. So na varnem, skupaj z nemškimi kolegi. Ocenjujejo razmere. V kolikor bi skupaj prišli do odločitve, da je potrebna sprememba njihovega statusa v Iraku, se bo slovenska država nemudoma odzvala," je zagotovil predsednik Pahor.

Pojasnil je, da je kot vrhovni poveljnik Slovenske vojske tudi sprotno obveščen o položaju slovenskih vojakov, ki v Iraku pomagajo pri urjenju tamkajšnjih varnostnih sil, da bodo lahko same zagotavljale red in varnost v državi. Šest vojakov je nameščenih v Erbilu na severu Iraka, delujejo pa v kontingentu pod vodstvom Nemčije.

Poudaril je, da slovenski vojaki v Iraku niso proti volji tamkajšnjega ljudstva in jih ne sprejemajo kot take. "Toda situacija v Iraku je zapletena," je poudaril in spomnil tudi na nedeljsko odločitev iraškega parlamenta, ki je z resolucijo zahteval umik ameriških vojakov iz države. Ta resolucija sicer ni zavezujoča, a ima po Pahorjevih besedah "politično sporočilo".

"Slovenska država bo vsekakor zelo temeljito in sproti spremljala razvoj dogodkov v Iraku," je še zagotovil Pahor. "Kot predsednik republike in vrhovni poveljnik naših obrambnih sil bi rad izrazil upanje, da bo prevladala pamet in mirno reševanje sporov," je še dodal.