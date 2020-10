Pahor sprejel diamantne maturante: Vi ste tisti, ki boste soustvarjali prihodnost

Leto 2020 je postreglo s kar 133 dijaki in dijakinjami, ki so na maturi zbrali vse možne točke in tako postali diamantni maturanti. Anja Žveglič, ena izmed najbolj uspešnih maturantk, je povedala, da je bilo najtežje to, da se niso smeli družiti. "Tudi na maturo smo prišli, odpisali in nato odšli. Težko smo ločili, komu je šlo in komu ne, saj med nami ni bilo stikov," je povedala.

So pa diamantni maturanti tudi razkrili recept za uspeh. Strinjajo se, da pri tem vloge ni igrala sreča, temveč trdo delo, sprotno učenje in disciplina. In to je bilo letos zelo pomembno, saj je bila ocena na maturi zaradi koronavirusa in pouka na daljavo še toliko bolj odvisna tudi od posameznikovega dela in učenja.