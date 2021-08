Junaki 3. nadstropja bodo septembra po vsej Sloveniji ozaveščali o otroškem raku

September je mednarodni mesec ozaveščanja o raku otrok. Junaki 3. nadstropja bodo pod geslom Ljubezen je septembra zlate barve z različnimi aktivnostmi po vsej Sloveniji ozaveščali o bolezni, s katero se soočajo številni otroci.

Simbol njihovih prizadevanj in osveščanja je Zlata pentljica, ki jo je letos prvi prejel predsednik Borut Pahor. Program je povezovala junakinja Korina, junaki in junakinje pa so tokrat sami pripravili celoten program sprejema.

Projekt se je 'rodil' lani – v želji, da bi z zlatimi pentljicami opremili tekače na teku Štirih mostov, ki naj bi bil junija lani v Škofji Loki. To bi bil prvi tek v Sloveniji in v Evropi, kjer bi vsi tekači tekli v podporo otrokom z rakom, a je izvedba zaradi pandemije žal odpadla.