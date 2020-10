Pahor stranke poziva k sodelovanju, opozicija: Realna politika ni Instagram

Tvorno sodelovanje vlade in opozicije ni samo možnost, po mnenju predsednika republike Boruta Pahorja je zdaj to življenjska nuja. V koaliciji takšen poziv predsednika jasno pozdravljajo, v kabinetu premierja Janeza Janše pa si sodelovanje predstavljajo tako, da bi parlamentarne stranke pozitivno odgovorile na vabilo k sodelovanju, ki so jim ga poslali že pred meseci. Doslej so to storili le SNS in poslanca narodnih skupnosti.

"Naslednji teden prihajam v DZ po aktivacijo 37.a člena, pa bom videl, ali je ta poziv obrodil kakšen sad," pravi notranji minister Aleš Hojs.

Tudi Jožef Horvat iz NSi meni, da bodo le s sodelovanjem realizirali nujne reforme, kar je predpogoj za črpanje evropskih sredstev za boj proti covidu-19. Vrata za sodelovanje so še odprta, pravijo. Opozicija pa: "Vrata si vlada s svojimi dejanji zapira sama." Realna politika ni Instagram, sporočajo Pahorju.

"Tiho je bil, ko so se kršile demokratične norme, tiho je bil, ko so se izvajale menjave v organih. Predsednik republike je bil vedno tiho, kadar ga je kdo pozval, naj obsodi nečedna dejanja," pravi Marjan Šarec.