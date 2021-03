Pahor položil venec ob 100. obletnici streljanja na strunjanske otroke

V govoru ob položitvi venca je Pahor poudaril, da je bil že požig Narodnega doma v Trstu prvo veliko znamenje fašističnega prezira in sovraštva do Slovencev, ki je trajalo vse do kapitulacije Italije jeseni 1943. Streljanje na nedolžne otroke pa je bila grozljiva in osupljiva objestnost, ki je ostala povsem nekaznovana.

Ob tem je dejal, da gre za pomembne zgodovinske lekcije za sedanjost in prihodnost, ki jih ne smemo pozabiti. "V tem smislu so bila v zadnjem času storjena pomembna simbolna in stvarna dejanja tudi na najvišji državni ravni med obema narodoma, med Italijani in Slovenci na obeh straneh - v stremljenju po medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in iskrenem prijateljstvu ter trajnem miru v evropskem duhu," je na lansko položitev venca k spominskemu obeležju pri Bazoviški fojbi in k spomeniku bazoviškim junakom, skupaj z italijanskim predsednikom Mattarello, spomnil predsednik Pahor.