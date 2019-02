Pahor Tajaniju predlagal pripravo skupnega zgodovinskega učbenika

Predsednik republike Borut Pahor je v Bruslju predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju uradno predal poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije o slovensko-italijanskih odnosih 1880-1956 v knjižni obliki. Tajani je poročilo sprejel z obljubo, da ga bo tudi preučil. Pahor pa je Tajaniju predlagal tudi pripravo slovensko-italijanskega zgodovinskega učbenika, ki bi temeljil na poročilu skupne zgodovinske komisije.

To je po Pahorjevih besedah zelo pomembno, saj se je po njegovem spominu prvič zgodilo, da je kak visok predstavnik EU ali Italije uradno od najvišjega predstavnika slovenske države prejel osebno v roke to poročilo, in to z obljubo, da ga bo tudi preučil. To poročilo, pripravljeno leta 2000, ki je pomembno v luči vseevropske sprave, takrat bodočega članstva Slovenije v EU in v želji poenotenja stališč o nekaterih pomembnih zgodovinskih dogodkih v odnosih med Slovenci in Italijani v 19. in 20. stoletju, je namreč Slovenija politično prevzela, Italija pa ga ne upošteva, je spomnil Pahor. Poleg tega je slovenski predsednik Tajaniju danes predlagal, da se po uspešnem nemško-francoskem zgledu pripravi skupni slovensko-italijanski zgodovinski učbenik, ki bi temeljil na poročilu skupne zgodovinske komisije. Takšen učbenik naj bi po Pahorjevih besedah šolarje na obeh straneh meje, spominjal in opominjal na zgodovinske dogodke in jih navdihoval k skupni evropski prihodnosti.

To je še zlasti pomembno v trenutnih okoliščinah, ko evropska ideja ni tako močna, kot bi si želeli tisti, ki vanjo verjamemo in ki si želimo njene renesanse, ter ko nas vzpon nacionalizma opominja, da je treba hkrati upoštevati preteklost in prihodnost, če želimo navdušiti Evropejce za skupni evropski dom, je poudaril Pahor. V času vzpona nacionalizmov moramo po njegovih besedah "paziti drug na drugega, tudi z izjavami". "Skrbni moramo biti z izjavami," je izpostavil. Kaj pa pozivi k Tajanijevem odstopu? Pozive k Tajanijevemu odstopu, ki se še vedno vrstijo v Sloveniji, je Pahor komentiral z besedami, da od vselej zastopa stališče, da ni stvar predsednika republike, da poziva k odstopu ali k temu, da nekdo na položaju ostane."Teh odločitev sem se vedno vzdržal. Menim, da je prav, da si predsednik ne prisvoji pravice, da to počne, to ne bi bilo in se ni nikoli izkazalo za koristno,"je poudaril.

Pahor je ob tem tudi spomnil, da ima zgodovino oglašanja v povezavi s tem. Izpostavil je, da je po svojem spominu kot evropski poslanec v Evropskem parlamentu leta 2005 nekaj dni po drugem proslavljanju dneva spomina na žrtve fojb v Italiji, uvedenega leta 2004, prvi opozoril na to, da se preteklost prikazuje enostransko ter da to ne koristi ne italijansko-slovenskim odnosom ne skupni evropski prihodnosti. Izpostavil je tudi, da je Tajani danes omenjal fašizem in da je prav, da je to storil, saj se italijanski sogovorniki temu sicer radi izogibajo. Tajanijev tiskovni predstavnik Carlo Corazza pa je povedal, da je bilo srečanje "zelo zelo pozitivno" ter da sta govorila o brexitu, azilni reformi, prihodnosti Evrope, varnosti in trgovinskih odnosih z ZDA. Glede Tajanijevih izjav v Bazovici je tiskovni predstavnik dejal, da nihče ne brani početja fašistov ter da se vsi strinjajo, da je treba preseči preteklost in gledati v prihodnost, saj za to tudi gre pri Evropi. Glede odgovora Tajanija na povabilo evropske komisarke Violete Bulc, da skupaj obiščeta Rižarno in Bazovico ter obeležita spomin na slovenske žrtve fašističnega in nacističnega režima, v parlamentu za zdaj pravijo, da uradnega odgovora še ni, a da bo ta verjetno pozitiven, a odvisen od siceršnjega urnika predsednika. Glede pozivov k Tajanijevemu odstopu pa je v Bruslju neuradno slišati komentarje, da so besede, da je Tajani fašist, nesprejemljive. Tajani se je za svoje neprimerne besede opravičil, da se ga zdaj označuje kot fašista, pa ni normalen odziv med prijatelji, je še slišati neuradno. Pahor z Mogherinijevo o Venezueli: 'Grožnje z uporabo vojaške sile so nesprejemljive'

Predsednik Pahor bo popoldne nadaljeval s srečanjem z generalnim sekretarjem zavezništva Jensom Stoltenbergom. Srečal se bo še s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem. V Komisiji so dejali, da na takšnih srečanjih ni vnaprej določenega dnevnega reda in da bosta predsednika razpravljala o aktualnih temah EU. V četrtek pa bo imel Pahor še srečanje s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom.

Pahor je danes v Bruslju po srečanju z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Federico Mogherini izpostavil, da so grožnje z uporabo vojaške sile za zagotovitev sprememb v Venezueli nesprejemljive. Z Mogherinijevo sta se po njegovih besedah strinjala, da je priznanje Juana Guaidoja za začasnega predsednika do razpisa predčasnih volitev ena od možnosti, ki omogoča, da se po mirni poti pride do predsednika, ki bi predstavljal državo in jo demokratično vodil. To je "boljša od slabih možnosti", je izpostavil Pahor."Nismo v položaju, ko bi glede Venezuele imeli dobro in slabo rešitev, imamo nekaj slabih, priznanje začasnega predsednika se obema zdi boljša od slabih možnosti,"je pojasnil. Izjemno pomembno pri tem je po Pahorjevih besedah to, da se pri uveljavljanju teh sprememb ne uporablja vojaške sile niti groženj z vojaško silo. Že same grožnje z uporabo vojaške sile v Venezueli so nesprejemljive in niso dober obet za mirno tranzicijo v državi, je izpostavil.